Dilson de Agripino vota pela redução do recesso parlamentar em Sergipe

26/11/19 - 05:00:45

Deputado Estadual de primeiro mandato, mas com uma carreira política pautada no compromisso e trabalho voltado ao cidadão, Dilson de Agripino defendeu a PEC 04/2019, proposta pelo Deputado Estadual Luciano Bispo, que ajustava o recesso parlamentar da Assembleia Legislativa de Sergipe de 90 para 55 dias e votou, nos dois turnos, pela aprovação da Emenda, que teve o processo concluído na última terça, 19.

Recentemente, em entrevista à emissoras de rádio do interior, o Deputado Dilson demonstrou seu apoio ao projeto e mostrou sua forma de trabalhar desde quando assumiu o seu primeiro cargo político, como prefeito de Tobias Barreto.

“No primeiro recesso do nosso mandato, ocorrido entre junho e agosto, nosso gabinete não fechou um dia sequer. Fizemos uma escala e mantivemos nosso gabinete funcionando, atendendo e despachando dele. Sempre busquei formas de adequar o recesso às necessidades do nosso povo”, comentou o Deputado.

Dilson de Agripino lembrou ainda que a defesa ao recesso surgiu após ser procurado pelo Mova-se, um movimento suprapartidário que fez campanhas nas ruas e universidades de Sergipe para colher assinaturas que visavam pedir aos deputados que propusessem a redução.

“Fui procurado pelo Movimento Mova-SE para discutir sobre minha posição a respeito da proposta do movimento, que em seguida começou a tramitar na casa por indicação do Deputado Luciano Bispo, para que o recesso parlamentar da Alese fosse reduzido e igualado ao Congresso Nacional. Desde o princípio, acompanhei as manifestações do movimento e demonstrei minha posição favorável a redução, inclusive mostrando minha agenda de trabalho desde quando entrei na vida pública, provando que ela nunca para.”, disse o Deputado.

Para Dilson de Agripino, o detentor de um mandato é um agente político. E o trabalho do agente político deve ser de forma integral, mesclando o descanso necessário do cidadão às necessidades do nosso povo.

“Somos agentes políticos e servidores do povo. Sendo assim, temos que estar à disposição de forma integral. Claro que merecemos um descanso, mas o nosso povo merece nossa disposição em todos os momentos que forem precisos.”, finalizou Dilson.

Fonte e foto assessoria