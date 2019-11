Dois homens morrem durante troca de tiros com a polícia

26/11/19 - 10:25:11

Uma operação conjunta entre policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto e militares do 11º Batalhão da Polícia Militar (11ºBPM) realizada na manhã desta terça-feira (26), desarticulou ações de um grupo criminoso que agia em Itabaianinha e região. Segundo informações passadas pela SSP, os suspeitos André Soares dos Santos, Sérgio Reis Soares dos Santos e Diego Alves dos Santos tinham envolvimento com tráfico de drogas e homicídios em Itabaianinha.

De acordo com o delegado Fábio Allan, após investigações policiais, ficou constatado a prática criminosa dos suspeitos. “Confirmamos que André Soares e Sérgio Reis eram envolvidos com pistolagem e tráfico de drogas em Itabaianinha e com eles trabalhavam Diego Alves”, explica o delegado responsável pela operação.

Ainda de acordo com o delegado durante a entrada tática nas casas de André e Sérgio, ambos confrontaram as equipes policiais. Durante a troca de tiros eles foram alvejados, socorridos e levados para o hospital local, porém não resistiram aos ferimentos.

Na casa de André e Sérgio, dupla suspeita de ter praticado o último homicídio na cidade de Itabaianinha, foram apreendidas drogas e armas. As equipes policiais também foram a casa de Diego, encontrando mais drogas. “Durante a busca e apreensão foram encontradas drogas e por conta disso o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Tobias Barreto para ser lavrado o flagrante delito por tráfico de drogas”, esclarece o delegado.

Com informações da SSP