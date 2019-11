DRFV RECUPERA TRÊS VEÍCULOS E PRENDE EM FLAGRANTE HOMENS NA GRANDE ARACAJU

26/11/19 - 10:17:18

Até o momento dois criminosos foram presos e três veículos foram recuperados

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), com apoio da Polícia Militar, estão em campo desde a noite desta segunda-feira, 25, para prender os criminosos que roubaram e furtaram 11 veículos na Grande Aracaju. Até o momento, três veículos foram recuperados e dois suspeitos foram presos em flagrante.

Foram presos em flagrante Willian Leão Gama, 21 anos, e Jailton Fontes Gama, 23, pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinais de veículo automotor. Segundo o delegado Hugo Leonardo, após a Polícia Civil ser comunicada de que os suspeitos estariam com uma motocicleta roubada no bairro Industrial, os investigadores foram até o local e constataram a veracidade das informações, bem como flagraram o momento em que os indivíduos desmanchavam o veículo.

Hugo enfatiza que a ação imediata dos policiais foi essencial na recuperação dos veículos roubados. O flagranteado Jailton Fontes Gama era foragido da Justiça de São Paulo. A Polícia Civil convoca todas as pessoas que tiveram seus veículos roubados a comparecem na DRFV para adoção das medidas necessárias.

O delegado ressalta, ainda, o apoio imprescindível da Polícia Militar e pede à sociedade para colaborar com as investigações, por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo é absoluto.

Fonte SSP SE