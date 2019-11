Eleição da próxima diretoria, conselho fiscal e administrativo da APAE será dia 28

26/11/19 - 12:40:25

Está marcada para a próxima quinta-feira, 28, a eleição da próxima diretoria, conselho fiscal e administrativo da APAE Aracaju. Diante do que é apresentado pelo manual das eleições, teriam direito a voto os associados contibuintes com mais de um ano de contribuição regular e associados pais e mães de assistidos. Mas os votos não serão necessários, já que apenas uma chapa se inscreveu — no caso, a Chapa 1. No dia 28, marcado como data da eleição, será na verdade uma cerimônia de aclamação na sede da entidade.

A Chapa 1 tem Gilda Amancio Mattos Souza, atual vice-presidente, como futura presidente e Andrea Rodrigues dos Santos ocupando a vice-presidência.

O atual presidente da instituição, Max Guimarães, falou sobre o processo eleitoral e o período em que esteve a frente da entidade. Max destacou também a sensação de dever cumprido depois de dois mandatos. “As eleições acontecem de 3 em 3 anos, como uma prática estatutária da instituição, com cada presidente podendo ser reeleito apenas uma vez. Passamos por um momento de reestruturação institucional importante durante a minha presidência, desde as eleições de 2012 e 2015. Esse momento é muito importante porque mesmo buscando trazer renovação ainda existe uma manutenção da linha de trabalho. Esperamos que quem ocupe a presidência, a partir de janeiro do ano que vem, tenha total força para enfrentar todos os desafios que a instituição proporciona todos os dias”, ressaltou.

Confira, abaixo, a composição completa da Chapa 1:

Ilza Maria Alves Santos, 2ª Diretora Financeira

Airton Fernandes Conceição, Conselho Administrativo

Washington Luis Leite Tavares, 1º Diretor Financeiro

Rita de Cassia Dantas, Conselho Fiscal

Sandra de Jesus Felix, Conselho Fiscal

Maria Jose de Andrade Dantas, Conselho Fiscal

Djalma Matias Batista, Diretora Social

Valdirene Pontes de Jesus, 2ª Diretora Secretária

Zenilde Fernandes Morato, Conselho Fiscal (Suplente)

Ana Maria da Silva Correa, Conselho Fiscal (Suplente)

Lindinalva Maria da Silva, Diretora de Patrimônio

Patricia Chaves Ferreira, 1ª Diretora Secretária

Aldalena Aquino Santana de Goes, Conselho Fiscal (Suplente)

Maria Jose Barreto Menezes, Conselho Administrativo

Dilza Pereira Santos, Conselho Administrativo

Maria do Carmo Bispo de Oliveira, Conselho Administrativo

Josefa dos Santos, Conselho Administrativo

Fonte: Ascom Apae Aracaju