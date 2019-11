FPI – CAPITANIA DOS PORTOS REALIZOU FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA AQUÁTICA

26/11/19 - 05:00:30

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) coordenou a Equipe Aquática na 5ª etapa do programa de Fiscalização Preventiva Integrada – FPI do São Francisco, no período de 03 a 14/11/2019, com a presença de órgãos estaduais e federais de fiscalização, voltada para a defesa da sociedade, do meio ambiente e da saúde.

Essa etapa foi desenvolvida da foz do Rio São Francisco até o município de Canindé de São Francisco, contemplando os municípios de: Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Santana do São Francisco, Propriá, Telha, Amparo do São Francisco, Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Gararu, Porto da Folha, Poço Redondo e Canindé de São Francisco, totalizando uma extensão aproximada de 240,00 km e 78 horas de navegação, abrangendo toda extensão do Rio São Francisco que banha o estado de Sergipe.

A Equipe Aquática foi necessária realizou o monitoramento de áreas consideradas importantes para impedir a incidência da Peste Suína Clássica (PSC) no estado de Sergipe. Na oportunidade, a Foz do Rio São Francisco foi inspecionada, a fim de assegurar a sua não contaminação por resíduos oleosos.

A Equipe Aquática encontrou 74 captações de água não autorizadas, incluindo uma obra irregular no município de Brejo Grande, consistindo de um canal com cerca de 140m de comprimento por 10m de largura.

Por fim, a equipe realizou palestras e entrega de panfletos à população ribeirinha sobre segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e em vias navegáveis, prevenção contra afogamentos e formas de prevenção contra a peste suína.

Órgãos que integraram a Equipe Aquática: Marinha do Brasil (CPSE), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Departamento da Polícia Federal em Sergipe (DPF), Administração

Fonte Marinha do Brasil