Professores da rede estadual de ensino de SE iniciam greve por tempo indeterminado

26/11/19 - 07:24:32

“É greve, porque é grave!”, Foi com esse sentimento que centenas de professores das escolas estaduais decidiram em assembleia realizada na última quinta-feira (21), deflagrar greve por tempo indeterminado.

A greve tem inicio nesta terça-feira (26) e o Síntese informa que a paralisação é em protesto aos projetos de lei enviados pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa, que segundo a categoria extinguem o triênio, reduzem a carga horária e criam entraves para incorporação de gratificações para aposentadoria.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), diz que pelo menos 160 mil alunos de 338 escolas estaduais devem ser afetados pela paralisação, há menos de vinte dias do encerramento do ano letivo.

Já o Governo do Estado, nega que os projetos retirem direitos dos professores e diz ainda que não há nenhuma intenção em nenhum projeto para retirada de triênio de professor e, muito menos, para diminuição do salário do professor em 40%.

Nesta terça-feira, a categoria está concentrada em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para acompanhar a sessão e dialogar com os deputados para que votem contrário aos projetos.