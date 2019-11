Hapvida compra aproximadamente 15% da carteira de clientes da Agemed Saúde, em Joinville

Operação será sujeita à aprovação do Cade e da ANS

O Hapvida, uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, anuncia ao mercado a aquisição parcial da carteira de clientes da Agemed Saúde, operadora de saúde com atividade em Santa Catarina, região do Sul do Brasil. A operação, no valor de R$ 19 milhões, representa aproximadamente 15% da carteira total da operadora, e engloba clientes dos municípios de Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Garuva, Balneário de Piçarras, São Bento do Sul e São Francisco do Sul, todos no Estado de Santa Catarina, em linha com os recentes esforços de penetração e intensificação da presença do Hapvida na região.

A transação será submetida à aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além da conclusão da negociação entre as partes interessadas, com a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal e operacional ainda em curso. O negócio representará um acréscimo de cerca de 12 mil vidas a carteira de clientes atendidos pelo Hapvida atualmente. A operação também vai ao encontro da estratégia de crescimento da companhia em Joinville, iniciada em abril desde ano com a inauguração do Hospital Geral de Joinville (SC).

O Hapvida comunica, ainda, que a transação não gera direito de retirada, na forma da legislação societária, uma vez que a aquisição é de parte da carteira de clientes (ativo), não da empresa em si, bem como é realizada por subsidiária operacional da Companhia (Hapvida Assistência Médica Ltda.), sociedade de capital fechado.

Fonte e foto assessoria