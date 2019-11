Homem é assassinado dentro de um ônibus do transporte coletivo no Centro de Aracaju

26/11/19 - 12:59:10

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta terça-feira (26) dentro de um ônibus do transporte coletivo,no Terminal Luiz Garcia, no Centro de Aracaju.

As informações são de que a confusão começou fora do terminal, quando dois homens perseguiram a vítima que correu e entrou no terminal de integração. Ele foi perseguido e atingido pelos disparos já dentro do coletivo que faz a linha 702 – Augusto Franco/Beira Mar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima, que estava sem documentos.

Peritos também estiveram no local e a Polícia Civil vai investigar o crime.

A Polícia Militar está realizando diligências com o objetivo de localizar os responsáveis. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.