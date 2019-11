I Congresso da Sociedade Sergipana de Processualistas marca o lançamento

26/11/19 - 05:36:47

A Sociedade Sergipana de Processualistas realiza na quarta-feira, 27, às 19h, o seu primeiro congresso e lançamento oficial da associação que visa agregar profissionais e estudantes do Direito, interessados em direito processual em todas as suas vertentes (civil,penal, trabalhista). O evento, que vai reunir a comunidade jurídica, será realizado no auditório do bloco D, da Universidade Tiradentes-Unit, campus Farolândia, Aracaju(SE).

O I Congresso da Sociedade Sergipana de Processualistas trará duas palestras com temas relevantes do novo Código de Processo Civil. Para apresentar o “Procedimento padrão: da rigidez à flexibilidade”, o palestrante convidado será Rodrigo Mazzei, advogado, pós-doutor em Direito e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Já a temática “A tendência da aplicação dos procedentes nas decisões judiciais” será abordada por Maurício Cunha, Juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor e pós doutorando em Direito.

As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do site https://is.gd/1sosproc.

Fonte assessoria