MÉDICA KARINA MENDONÇA É A SUPERINTENDENTE INTERINA DO SAMU 192

26/11/19 - 15:59:06

A médica Karina Andrade Mendonça, especialista em infectologia e medicina do trabalho com 22 anos de experiência, é a nova superintendente interina do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), da qual faz parte há 4 anos quando iniciou como médica emergencista na intervenção, depois passou a fazer parte da regulação, da gerência médica e, antes de assumir as novas funções como superintendente, estava atuando na coordenação médica.

“Estamos assumindo esse novo desafio e espero que com o apoio de todos os colaboradores do SAMU que não são poucos. Sabemos que não é algo fácil, é um cargo que exige muita disponibilidade, muita disposição, mas estamos preparados para isso, só esperamos mesmo a ajuda de todo mundo, porque ninguém faz nada sozinho. Então, só queremos que, realmente, todos do Serviço estejam juntos, porque junto todo mundo é mais forte”, disse a superintendente interina.

Para Karina o SAMU representa sua descoberta e realização como médica. “Eu me descobri, depois de 22 anos, no SAMU, o lugar onde me realizei. As pessoas às vezes dizem que eu me dedico demais ao SAMU e eu me dedico realmente, porque é o lugar onde me descobri. Não foi fazendo infectologia, não foi fazendo medicina do trabalho, hoje eu larguei praticamente tudo o que fazia antes e faço só SAMU, eu me realizei aqui nesse Serviço”, concluiu Karina.

Fonte e foto SES