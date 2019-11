POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM CONDENADO POR MATAR O VEREADOR CARLOS GATO

26/11/19 - 15:44:01

O suspeito foi condenado a sete anos de reclusão pelo crime que ocorreu em setembro de 2001

Na manhã do último domingo (24), policiais civis lotados em Cristinápolis/Tomar do Geru cumpriram o mandado de prisão definitiva do suspeito José Nilton dos Santos, em Tobias Barreto. Ele é acusado de praticar homicídio contra Carlos Alberto Oliveira Santos, conhecido como Carlos Gato, em 22 de setembro de 2001, na cidade de Pedrinhas, em Sergipe.

De acordo com as informações, o mandado de prisão foi dado pelo Juiz de Pedrinhas, entrentato o primeiro endereço fornecido por José Nilton era no município de Tomar do Geru, onde ele não mais residia. “Após investigações da inteligência da Polícia Civil, foi constatado que o suspeito estava residindo em Tobias Barreto.” destacou o delegado Gerlandio Gomes, de Cristinápolis/Tomar do Geru.

José Nilton foi condenado a 7 anos de reclusão, sua prisão já foi comunicada à Justiça e o preso será recambiado ao sistema prisional.

Fonte e foto SSP