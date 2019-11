POLICIAIS DO BPRP PRENDEM TRAFICANTE E APREENDEM TRÊS QUILOS DE COCAÍNA

26/11/19 - 09:26:56

A Polícia Militar, através do Batalhão de Radiopatrulha, efetuou, na noite de segunda-feira (25), no Bairro América, a prisão de Genilson Santos da Costa, 26 anos, com 2 quilos de crack, 03 invólucros de cocaína, 02 balanças de precisão e 5 celulares.

Militares do BPRp realizavam radiopatrulhamento pela região do Bairro América, quando, através de uma denúncia anônima, foram informados de que na rua Guilherme José Martins, um indivíduo, conhecido como “Binha”, estaria recebendo um carregamento de entorpecentes e em seguida faria o fracionamento e distribuição da droga pelo local.

Diante das informações, os radiopatrulheiros deslocaram-se com brevidade a região informada e depararam-se com o suspeito segurando uma sacola, que ao notar a aproximação policial empreendeu fuga, o que acabou ocasionando um acompanhamento tático policial.

O suspeito foi interceptado e identificado como Genilson Santos da Costa, 26 anos.

Com ele foi encontrado, durante abordagem policial, na sacola que segurava, 2 quilos de crack, sendo 1 quilo a granel, 03 invólucros de cocaína, 02 balanças de precisão e 5 celulares.

Foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido com todo o material a apreendido a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram tomadas.

Colaboração e foto SD Oliveira Filho