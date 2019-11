Pré-candidato a prefeito de Cumbe, Eri Barroso defende luta contra extinção do município

26/11/19 - 05:44:31

Nesta segunda-feira, 25, Cumbe celebra 66 anos de emancipação política. Segundo Eri Barroso, pré-candidato a prefeito da cidade, para que essa data continue sendo comemorada é preciso lutar contra a PEC 188/2019, que prevê a extinção de municípios brasileiros com menos de cinco mil habitantes.

“Hoje festejamos a nossa emancipação com um sentimento de incerteza em relação ao futuro. Digo isso, porque Cumbe está na lista dos 11 municípios sergipanos que poderão deixar de existir caso essa PEC seja aprovada. Precisamos nos mobilizar para impedir que essa proposta vire realidade. Temos que dialogar com nossos representantes no Senado e na Câmara para solicitar apoio a essa causa. Não podemos apagar a história do nosso povo”, afirma.

De acordo com Eri, a cidade tem potencial para seguir crescendo. “Infelizmente, sabemos que Cumbe passa por dificuldades. São problemas em diversas áreas, mas principalmente na saúde e na educação. Falta empenho para colocar nosso município de volta nos trilhos. Temos todas as condições para prosperar, só é preciso ter compromisso e olhar com seriedade para os problemas da nossa gente”, conclui.

Se a candidatura for confirmada, essa será a segunda vez que Eri Barroso participará da disputa para Prefeitura de Cumbe. Em 2016, ele ficou 173 votos atrás de Marcelo Moraes, PSD, que se reelegeu prefeito. Foram 1.778 votos – 52,56% dos válidos – contra 1.605, ou 47,44%.

Fonte NewsNews Sergipe