PT precisa de reflexão

26/11/19 - 00:43:16

Ainda em discussão a provável candidatura do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Aracaju. Apenas uma única tendência do partido sugere apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB), mas há quase consenso de que o PT precisa retornar a um mandato majoritário na Capital, para retomar a rota iniciada pelo ex-governador Marcelo Deda. As análises demonstram que o partido precisa atuar com mais vigor para assegurar o protagonismo, mantido através da coalizão de siglas ao seu redor.

Há necessidade de reconstruir isso. A saída do ex-presidente Lula ainda não surtiu o efeito que se esperava. Seus discursos pós-cadeia não foram em busca de unidade, para a formação de um bloco homogêneo em que ele impusesse liderança maior. Esperava-se um Lula paz e amor e ele explodiu em ódio. Aliados mais próximos viram isso com certo temor e já o aconselharam a baixar à guarda, reduzir o tom e tentar ser o líder que retornou para conciliar. Há quem diga que ele ouviu os amigos.

A partir de agora, o PT vai tentar se organizar para lançar candidaturas em todo o País. Em Aracaju o nome que se deixa lançar é o de Márcio Macedo. Não se pode desprezar, mas não dá para temer, caso não consiga a formação de um bloco coeso ao seu redor. E está difícil isso. A maioria dos partidos que integram o bloco aliado, declara apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB) e, caso o PT tente manter candidatura, certamente ficará isolado e terá que partir para um rompimento, inclusive com o Governo. É difícil avaliar se isso interessa à maioria dos petistas.

O Partido dos Trabalhadores talvez pense em ir para a oposição, ao lado do PDT e do PSB. Talvez não consiga. Líderes socialista demonstram que não abre mão de candidato próprio a prefeito e o nome é do ex-deputado Valadares Filho, que já conversa com lideres de outras siglas para formação de um grupo sólido e competitivo. Fala em composição com o PDT e com o Partido Verde (PV), assim mesmo se o prefeito Edvaldo Nogueira não se filiar à sigla presidida nacionalmente por Carlos Lupi. Aliás, a figura de Ciro Gomes (PDT), candidato a presidente em 2022, é uma barreira para aliança com Lula.

Entre aliados do Governo, a conversa é de que o PT pode lançar o vice de Edvaldo, na expectativa de que ele tente disputar a sucessão estadual. Mas, calma! O prefeito jamais falou nisso e o PSD tem esse mesmo pensamento. Não será fácil.

Um fato chama a atenção. Lula empolgava mais quando estava preso e era sempre clamado através do movimento “Lula Livre”. Ainda não se vê grande empolgação e há necessidade de uma reflexão para que o recomeço seja favorável, em uma conjuntura que também se ouve a voz da direita radical. As eleições do próximo ano ainda é um risco para aqueles que imaginavam uma facilidade extrema com Lula solto.

PL do 13º Salário

O Governo já enviou à Assembléia Legislativa Projeto de Lei para pagamento da chamada Gratificação Natalina (13º Salário) a todos os servidores públicos.

*** Se dará como em anos anteriores: o servidor pode receber em oito parcelas ou através de empréstimo feito pelo Banese, sem juros.

*** O PL será aprovado e o empréstimo será a partir do dia 16 de dezembro.

Candidatura própria

O PT em Sergipe tem conversado nos bastidores sobre eleições municipais e a cada dia se consolida mais a perspectiva de candidatura própria, com o nome de Márcio Macedo sempre “na cabeça”.

*** Com o fim das eleições para escolha dos presidentes municipais, regionais e nacional, agora as conversas serão para definir candidaturas.

Novo zum,zum,zum

Segundo fonte bem avaliada do PT, “há um zum,zum,zum dentro do partido de que o ex-presidente Lula está querendo conversar com Eliane Aquino, para que ela seja a candidata à Prefeitura da Capital”.

*** A mesma fonte disse que “dentro do partido a maioria prefere outro nome, como o do próprio Márcio Macedo”.

Não recebeu recado

Eliane Aquino (PT) disse que não recebeu nenhum recado para uma conversa com Lula. “Aliás, eu que lhe mandei dizer que quero abraçá-lo, mas ainda não tem data”.

*** Há também informações que Eliane pensa em disputar o Governo do Estado.

Reunião esta semana

Ainda não foi definida, mas amanhã ou quinta-feira será realizada reunião dos diretórios municipal e estadual do PT, para definir um calendário até o final do ano.

*** Essa reunião também vai servir para organizar a visita do ex-presidente Lula a Aracaju.

Sobre Itabaiana

Um ex-vereador de Itabaiana, experiente e que acompanha a política local, disse ontem que o prefeito Valmir de Francisquinho (PR) vai apoiar o nome do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) a prefeito do município.

*** E foi claro: “se Eduardo não for o indicado rompe com ele e apoia outro grupo”.

Ninguém acredita

Em Itabaiana ninguém acredita na possibilidade de Eduardo disputar a Prefeitura. É que Valmir de Francisquinho praticamente já anunciou Adalto Souza como o candidato a disputar a sua sucessão.

*** Adalto anda tão colado ao prefeito, que “quando Francisquinho tropeça quem cai é ele”,

Sobre o vice-prefeito

Valmir de Francisquinho tem conversado com José Carlos Machado sobre a formação da chapa. O ex-deputado sugeriu que Adalto se filiasse ao DEM para disputar a Prefeitura.

*** O DEM trabalha para indicar o vice. A conversa entre os dois se aprofunda.

Zezinho analisa

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) está analisando para qual partido pode se transferir. Não tem nada definido, apesar de considerar o DEM uma de suas opções.

*** Zezinho teria motivos claro para deixar o MDB sem problemas, mas demonstra muito apego ao partido, embora ele também seja simpático ao Partido Liberal.

Caneta Azul

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que “a caneta azul do Bolsonaro segue firme e forte em assinaturas que acabam com os direitos dos brasileiros”.

*** E complementa: “desse jeito, não vai restar um”!

Aceitação boa

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) é candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, com apoio do senador Alessandro Vieira. Diz que a aceitação do seu nome pelo eleitor “tem sido boa”.

*** Samuel revela, entretanto, que vai conversar com todos os agrupamentos políticos do município, “menos com o liderado pelo prefeito Padre Inaldo”.

Aumento da quarentena

O centrão discute na Câmara aumento da quarentena para que juízes de Direito, promotores de justiça, militares e guardas municipais possam disputar eleições.

*** Projeto em regime de urgência será votado no plenário sem precisar passar pelas comissões.

Só da reserva

O deputado estadual Capitão Samuel disse ontem que com este projeto do centrão do “pessoal da ativa ninguém será candidato. Militar só da reserva”.

*** – Mantendo essa regra dificulta totalmente o militar da ativa a ser candidato, além disso, aqueles que forem para reserva ficam na geladeira por seis anos, explicou.

Quê acontece?

Em Canindé do São Francisco existe movimento forte por parte de alguns vereadores, para a volta do pedido de impeachment do prefeito Ednaldo da Farmácia, dentro do que exige o Ministério Público.

*** Mas há algo estranho. Os cabeças do pedido anterior recuaram e a sociedade pergunta o que está acontecendo.

Viver do lixo

A Adema interditou a lixeira do município de Propriá. Até aí tudo bem. Mas os catadores de lixo estão reclamando do prejuízo que isso está causando.

*** Esse pessoal praticamente mora na lixão, com crianças e idosos. É um cenário muito triste e até desumano.

Marcos a vereador

O diretor de Comunicação da Alese, Marcos Aurélio, está começando a trabalhar sua pré-candidatura a vereador de Aracaju para o próximo ano.

*** Marcos deve ser candidato pelo MDB e já está circulando e atuando à busca de apoio para o seu objetivo.

Adelson e obras

O ex-deputado federal Adelson Barreto (PL) tem recebido convites do prefeito Edvaldo Nogueira, para solenidades de ordens de serviços. Está impressionado com o volume de obras que vem sendo realizado.

*** – Tenho visto e estou admirado com a sequencia de obras que o prefeito tem feito, disse.

*** Para Adelson, “as obras dizem por ele mais do que sua fala. Essas obras também são vistas nas periferias”.

Um bom bate papo

Greve nacional – Petroleiro declaram greve nacional e pode paralisar Petrobras. TSE não permite a paralisação e bloqueia R$ 2 milhões.

Décimo Terceiro – A forma como os servidores recebem o décimo terceiro, via empréstimo bancário e sem pagar juros, não altera em relação ao pagamento.

Começa a falar – O senador Valadares (PSB) começou a falar sobre eleições municipais em sem blog, através de comentários.

Sobre candidatos – O senador Alessandro Vieira começou a trabalhar candidaturas do seu bloco para Prefeituras de cidades do interior. Nada resolvido sobre Aracaju.

Ao Governo – Alessandro Vieira evita falar sobre o assunto, mas pensa em ser candidato a governador em 2022, embora não tenha grupo para isso.

Mais greve – Caminhoneiros e sindicatos ameaçam governo Bolsonaro com nova greve, o que pode complicar o Governo.

Segunda instância – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aceita fazer acordo com o Senado por proposta de prisão pós-2ª Instância.

Álvaro Dias – O Brasil precisa deixar de ser o paraíso da impunidade. Prisão em segunda instância e fim do foro privilegiado já!

Milícia virtual – O juiz Aldo Melo ironizou ontem a denúncia sobre milícia: “Fique à vontade! Somos a milícia virtual mais voluntária que existe”!