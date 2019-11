SERGIPANA DO MUNICÍPIO DE MURIBECA É A VENCEDORA DO PROJETO JOVEM SENADOR

26/11/19 - 15:01:55

Maria do Carmo ressalta importância do programa para despertar nos jovens o interesse pela política

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou hoje (26) a inteligência e dedicação da jovem Viviani Gabrieli, estudante do Colégio Estadual Almirante Barroso, em Muribeca. Ela foi a vencedora do Projeto Jovem Senador, instituído pelo Senado da República desde 2011. A eleita participou do processo com a redação intitulada “As faces da população: da indiferença à reflexão”, sob a orientação do professor Erisvaldo Silva Santos.

“O Jovem Senador é um programa extremamente importante, pois desperta os nossos jovens para a atividade parlamentar e, consequentemente, para a formação de novas lideranças políticas”, disse Maria do Carmo, ressaltando a importância da constituição de novos líderes no processo político-eleitoral do país. Ela frisou, ainda, que o Jovem Senador, também, permite que estudantes de todo o país tenham a oportunidade de conhecer o funcionamento do Legislativo.

O Jovem Senador é um projeto do Senado Federal que proporciona vivência parlamentar para alunos do ensino médio da rede pública estadual de até 19 anos. Os estudantes participam do programa por meio de um concurso de redação realizado nas escolas a partir de um assunto que muda a cada novo processo. Este ano, o tema proposto foi “Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil”.

Desde 2011, o programa já envolveu mais de 1,5 milhão de alunos e 41 mil professores, numa parceria que resultou na produção de quase 700 mil redações. Este ano foram quase 120 mil redações. “É muito relevante essa participação, pois é uma forma de envolver os jovens em questões que dizem muito respeito ao seu futuro”, afirmou Maria do Carmo, ressaltando que o programa tem como objetivo central fortalecer, entre os jovens, a reflexão em torno de valores como política, representação e cidadania.

Por isso, os autores das 27 melhores redações, representando todos os Estados brasileiros são convidados para vivenciar, em Brasília, o processo de discussão e elaboração das leis do país, simulando a atuação dos senadores da República. A “legislatura” tem duração de quatro dias e inicia-se com a posse dos jovens senadores e a eleição da Mesa.

Os trabalhos são encerrados com a aprovação dos projetos pelos participantes e essas proposições podem ser aproveitadas pelos senadores. Desde a primeira edição, 40 delas foram aceitas como projetos de Lei do Senado e duas como Proposta de Emenda à Constituição.

