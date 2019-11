Sindicato do Comércio Atacadista participa do Encontro de Valor ABAD

26/11/19 - 17:08:54

No período de 23 a 25 de novembro, o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Sergipe (Sincadise) participou dos eventos direcionados para as empresas do setor, o 3º Encontro de Jovens e Sucessores e o Encontro de Valor ABAD 2019, realizados em São Paulo, com uma vasta programação direcionada para o melhoramento das empresas do comércio atacadista e distribuidor. Os eventos contaram com a presença de mais de 400 empresários de todo o Brasil e Sergipe enviou delegações compostas por jovens empresários e empreendedores com destaque na atividade no estado.

O Encontro de Valor ABAD 2019 contou com a realização de painéis direcionados para a compreensão do comportamento do mercado em relação às atividades da cadeia de abastecimento, com direcionamento político e econômico. O jornalista William Waack palestrou para os empresários, falando sobre com a conjuntura política está influenciando na economia e no mercado nacional, lembrando como as reformas são necessárias para a formação de um melhor ambiente de negócios para o Brasil. No painel de temática político-econômica, houve a participação do presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distrbuidores, Emerson Destro, do vice-presidente da ABAD, o empresário sergipano, Juliano César Souto, entre outros nomes de destaque no cenário nacional do segmento.

O Encontro de Jovens e Sucessores ABAD contou com a participação de empresários sergipanos que interagiram com potenciais fornecedores, empresas de tecnologia, logística, soluções em pagamentos, entre outras. Os empresários Jean Tavares e Simone Machado, do comércio de produtos de origem animal, fizeram contatos e conversaram com empresas que podem facilitar o funcionamento dos processos da atividade empresarial. Assim como o jovem empresário Arthur Pimentel, do segmento de medicamentos, que conheceu novas tecnologias que podem ser aplicadas no seu negócio familiar.

O presidente do Sincadise, Breno Pinheiro França, valorizou a realização dos eventos simultâneos pela ABAD, destacando que as empresas do setor precisam ter o melhor conhecimento de várias áreas, para otimizar seus trabalhos.

“Essa experiência dos eventos da ABAD foi muito importante para nossos empresários, que tiveram oportunidades de interagir com boas propostas de serviços para suas empresas, melhorando a qualidade dos seus negócios. Isso também fortalece as empresas, assim como o trabalho com os jovens sucessores que serão o futuro do comércio atacadista e distribuidor de nosso estado. A ABAD promoveu grandes oportunidades de aquisição de conhecimento nesses três dias de eventos realizados, e o Sincadise sabe o quanto é importante ter os empresários mais bem qualificados, para poder entender melhor como posicionar suas empresas diante do mercado, com competitividade e eficiência.

