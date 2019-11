TRT20 realiza primeira audiência de conciliação via Hangout

26/11/19 - 14:41:03

Nesta terça-feira, 26/11, foi realizada a primeira audiência de conciliação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) com a utilização de uma plataforma de comunicação a distância. O andamento da conciliação foi possível graças à ferramenta Hangout, que permitiu o diálogo por vídeo entre o advogado de uma das partes do processo, que se encontra em outro continente, e o conciliador, o Desembargador Thenisson Dória.

“Fizemos hoje três audiências, em que o patrono dos reclamantes se encontra em Portugal. Por meio dessa plataforma, ele pôde se pronunciar sobre as propostas que foram oferecidas pela empresa. Este é o mundo em que vivemos agora: da modernidade, com as pessoas podendo, com menor tempo e menor custo, interagir e debater sobre os valores pertinentes ao processo. A nossa proposta é a solução do conflito de um modo mais eficiente, célere e que retrate uma economia também para o erário”, explicou o desembargador conciliador.

As audiências, que tratavam de reclamações trabalhistas contra uma rede de supermercados, foram observadas como positiva pelo advogado Wallace Teles, que representa a reclamada. “Acredito que a modernização, além de ser inevitável, traz grandes vantagens, como agilizar os processos e ter economia de tempo e recursos. Nosso colega não podia estar aqui presente. Está em outro país e, mesmo assim, pôde prestigiar as audiências dos clientes e fazer as tratativas conosco. Foi uma experiência ótima e acredito que daqui para a frente a tendência é que mais audiências assim ocorram, sem que haja prejuízo para as partes”, registrou o advogado.

Hangout

O Hangout é uma plataforma de comunicação, desenvolvida pela Google, que permite aos usuários a comunicação por texto, áudio ou vídeo, além do compartilhamento de imagens.

