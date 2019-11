Turismo: Serra Catarinense se torna palco do congresso nacional da ABRAJET

26/11/19 - 07:01:16

Entre os dias 27 de novembro a 01 de dezembro, o município de Urubici, localizado na Serra Catarinense recebe o XXXVI Congresso Nacional da Associação Brasileira de Jornalistas Turismo (ABRAJET). O encontro pretende reunir profissionais de várias regiões do país que deverão contribuir com ações voltadas ao desenvolvimento do segmento.

De acordo com o presidente da ABRAJET Nacional, Evandro Novak, um dos principais objetivos é ampliar a divulgação de novos roteiros. “Santa Catarina é um estado belíssimo, no entanto, os visitantes exploram mais o litoral do que os atrativos do planalto serrano. Por isso, a partir deste congresso, pretendemos reunir o máximo de jornalistas especializados em turismo para surpreendê-los com o que há de especial na Serra Catarinense”, ressalta.

Entusiasmado com a participação no congresso, o presidente da ABRAJET Sergipe, Luís Mendonça, cita sobre a importância da troca de conhecimento. “Teremos nossa representatividade no evento e, lá, Sergipe será divulgado com todo empenho”, diz.

Atrativos

“Dos vinhos aos roteiros do turismo de aventura, com as cachoeiras que enriquecem o passeio de quem visita à região. Isso é Urubici. Uma região charmosa e com bastante diversidade natural”, finaliza Novak.

Fonte: Cassandra Teodoro e Shis Vitória

Foto: @miguelsantosphoto e Assessoria da Abrajet/SE