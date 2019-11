Academia Maruinense de Letras e Artes elege sete novos imortais nesta quarta

27/11/19 - 06:02:17

A Academia Maruinense de Letras e Artes, (AMLA), irá empossar na noite desta quarta-feira, (27), sete novos imortais. O empresário Albano do Prado Pimentel Franco, o maestro Beethowen Sales de Assis, o cantor Gilson Santos de Paulo, o jornalista Lohan Muller Vieira Martins, as professoras: Maria Amélia Silva Santos e Maria Lotita Bonfim e o advogado João Barbosa Pereira se juntarão aos outros doze acadêmicos titulares da casa. A cerimônia de posse será realizada no salão nobre do Gabinete de Leitura de Maruim, às 19h, no Centro da cidade.

Fundada no dia 30 de novembro de 2017, AMLA reúne membros de diversas áreas do conhecimento e nasceu com a missão de criar um grupo visado em resgatar, manter, preservar à história, às artes e à cultura na cidade de Maruim, que tanto colaborou para o desenvolvimento de Sergipe.

Serviço

Sessão Magna da AMLA

Local: Gabinete de Leitura de Maruim

Data: 27 de Novembro de 2019

Horário: Às 19h

Por Lohan Muller