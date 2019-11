Aribé questiona interesse da Prefeitura em administrar Orla de Atalaia

27/11/19 - 16:44:20

Durante discurso na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quarta-feira, 27, o vereador Lucas Aribé (PSB) falou sobre a intenção da Prefeitura de Aracaju em assumir a administração da Orla da Atalaia. O vereador desaprovou a possível medida.

Atualmente, a gerência do local é responsabilidade do Governo do Estado, representando uma despesa mensal de, em média, R$ 180 mil. Para Lucas, embora precise de mais cuidado no que diz respeito à manutenção, o espaço seria um gasto desnecessário para o poder municipal.

“A Prefeitura não precisa de mais esse local para administrar, Aracaju tem outras prioridades. Reconheço que as finanças deram uma equilibrada, mas será que a gestão vai poder arcar com essa despesa? Há coisas mais urgentes, como medicamentos, infraestrutura de escolas, investimento na carreira dos servidores, o reajuste salarial. O que preocupa é isso: assumir mais compromissos, sendo que há temas mais importantes para lidar”, avalia o parlamentar.

O vereador reforçou sua admiração e preocupação para que se conserve o local, que é um dos mais importantes pontos turísticos de Sergipe. “Aracaju tem a orla mais bonita do Brasil, um equipamento público fantástico que, ao longo dos anos, vem sofrendo por conta de gestores que não fazem a devida manutenção. O Governo precisa assumir seu papel e assumir essa responsabilidade. Independentemente de quem assuma, é preciso respeitar o dinheiro do povo”, reforça Lucas Aribé.

