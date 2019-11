Câmara de Canindé de São Francisco gasta R$ 80 mil em Congresso no estado Alagoas

27/11/19 - 12:39:09

A Câmara Municipal de Canindé de São Francisco gastou a quantia de R$ 80 mil reais para ofertar a participação de 10 vereadores em um Congresso que foi realizado no Estado de Alagoas no mês de outubro de 2019. Além dos 10 vereadores, também participaram sete pessoas que estão como assessores dos mesmos.

Uma fonte que pediu sigilo informou que o Congresso aconteceu sob presidência do vereador Nailson Marinho que ocupou o cargo diante do afastamento de Presidente Weldo Mariano que se ausentou para assumir a Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco quando também foi afastado o prefeito Ednaldo Vieira Barros por determinação da Justiça.

“Queremos que a Câmara Municipal esclareça o valor gasto em um Congresso, qual a finalidade e o que isso trás de retorno para o município de Canindé de São Francisco e seu povo. Isso é dinheiro nosso, do povo que paga os impostos e uma prova de que o nós estamos produzindo está sendo levado pela classe política, principal culpada pela situação em que o município se encontra. É um absurdo”, disse com indignação.

Os congressos são tidos como uma forma escusa de complementar o valor que parlamentares ganham nas Câmara Municipais em todo País e no olhar da sociedade já deveriam ter sido abolidos. No Brasil, várias empresas já foram denunciadas e vereadores presos em razão da prática.

Até o fechamento da matéria não conseguimos falar com o vereador Nailson Marinho que na ocasião do evento estava na condição de Presidente e agora, com o retorno de Weldo Mariano, voltou para vereança. O site se coloca aberto ao vereador ou Câmara Municipal.

Os nomes dos vereadores não foram informados ainda e novas denúncias podem surgir.

Por Adeval Marques