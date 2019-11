Carreta da saúde do homem segue ofertando seus serviços para a população

27/11/19 - 11:08:11

A carreta da saúde do homem segue ofertando seus serviços para a população sergipana. Nesta quarta-feira, 27, a unidade móvel está em Santana do São Francisco, ofertando diversos serviços, em parceria com a Prefeitura, para o público masculino da localidade.

Os homens têm acesso, hoje, a procedimentos como aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação, consultas de rotina, orientações sobre saúde bucal, testes rápidos para sífilis, HIV/Aids e hepatites, além de conversa sobre violência doméstica, imprudência no trânsito e abuso de álcool e tabaco.