Carreta do Homem é levada para atender municípios sergipanos

27/11/19 - 16:15:55

Evêncio Vieira é um idoso de 73 anos, morador do povoado Brejo da Conceição, de Santana do São Francisco. Por volta das 7 horas desta quarta-feira, 27, ele estava na fila de usuários que buscavam atendimento na unidade móvel do Programa Saúde do Homem da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a empolgação se materializava na expressão dele ao entrar, pela primeira vez, em um consultório itinerante. “Estou com 73 anos e nunca tinha visto nada parecido”, declarou.

Como seu Evêncio Vieira, o técnico de enfermagem aposentado, João Batista Pereira, 67 anos, também buscou pelos serviços de saúde que estavam sendo ofertados a partir da parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Prefeitura de Santana do São Francisco. Tanto Evêncio como João têm atitudes comuns: gostam de cuidar da saúde, não têm medo” de médico e não sentem qualquer preconceito em fazer os exames preventivos do câncer de próstata.

Evêncio e João Batista concordam que a presença da “carreta do homem”, como também é chamada a unidade móvel, é atrativa e traz aos consultórios até aqueles homens que são mais resistentes nas idas ao médico. E esta foi, de fato, a ideia que motivou a Secretaria de Saúde de Santana do São Francisco a solicitar a presença na cidade da unidade móvel.

“Utilizamos desta estratégia para chamar a atenção dos homens porque a gente sabe que eles são resistentes, particularmente no nosso caso, que temos a maioria deles envolvidos nas atividades de artesanato. Mas nos surpreendeu a quantidade de homens que compareceram ao local”, disse a coordenadora de Atenção Básica do município, Ilma Silva de Melo.

Informou ela que foram ofertados os serviços de glicemia capilar, verificação de pressão, solicitação de exames de rotina, consultas de médico geral e, a partir de 50 anos, o rastreamento do câncer de próstata. Salientou que também foi feita roda de conversa sobre violências doméstica e de trânsito, tabagismo, além de ações de saúde bucal e distribuição de preservativos.

Apesar da idade, seu Evêncio e João Batista não precisaram passar pelo médico e muito menos fazer o preventivo do câncer de próstata. Ambos realizam o exame regularmente a cada seis meses, segundo declararam. Na triagem, ponto de partida do atendimento desta quarta-feira, nenhum dos dois apresentou alteração no nível de glicemia ou na pressão arterial. Estão bem de saúde.

Carreta

A unidade móvel do Programa Saúde do Homem passou neste mês de novembro pelos municípios de Ilha das Flores, Lagarto e Itabaiana. Nesta quarta-feira, 27, esteve em Santana do São Francisco, dia 30 será a vez de Socorro receber a unidade e em dezembro, dia 5, será a vez de Cedro de São João, segundo informou o assessor Técnico Operacional da Diretoria de Atenção Integral à Saúde (Dais) e responsável administrativo pela carreta do homem, Washington Blinofi Cruz.

Com estrutura climatizada e elevador para cadeirante, a unidade móvel é composta de três consultórios e sala de coleta. Como Blinofi salientou, a parceria entre a SES e as prefeituras é assim disposta: a secretaria oferece a logística da carreta e os municípios entram com recursos humanos e insumos. “A demanda de serviços é das prefeituras, então elas definem as especialidades e serviços de saúde que serão ofertados, contmos com o apoio técnico da Funesa”, enfatizou.

Foto: Valter Sobrinho

ASCOM SES