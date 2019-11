CAU/SE realiza Encontro de ATHIS com gestores municipais de Lagarto e Canindé

Com o objetivo de conversar com gestores e arquitetos e urbanistas de órgãos públicos, para que a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) seja compreendida como política pública, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) realiza o Encontro de ATHIS nas cidades de Lagarto, nesta quinta-feira, 28/11 e em Canindé do São Francisco, nesta sexta-feira, 29/11.

O convite foi estendido a todas as prefeituras dos municípios sergipanos e aos profissionais da arquitetura e urbanismo com a finalidade de contribuir para a efetivação da Lei Federal Nº 11.888/08, que garante a Assistência Técnica Gratuita para famílias de baixa renda, para construir ou reformar.

A Lei da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social garante o direito fundamental de moradia ao cidadão, assim como saúde e educação. No dia 28/11, o Encontro acontece no Instituto Federal de Sergipe de Lagarto, região centro-oeste do estado. Já no dia 29/11, o Encontro acontece na Câmara Municipal de Vereadores de Canindé de São Francisco, região noroeste de Sergipe.

O Encontro de ATHIS do CAU/SE é um evento aberto ao público. O acesso ao evento se dá com a entrega de 1kg de alimento não perecível.

Confira abaixo a programação do Encontro de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social.

27/11/19 - 11:23:37

Fonte e foto assessoria