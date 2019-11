Cerca de 50 pacientes do município de Itabaiana passam por cirurgia de Pterígio

27/11/19 - 15:11:00

Mais pacientes de Itabaiana passaram pela cirurgia de pterígio na manhã desta quarta-feira, 27, no Instituto Oftalmológico de Sergipe – IOSE. O benefício é oferecido pela Prefeitura de Itabaiana, por meio da Secretaria de Saúde. Ao todo, 49 itabaianenses receberam o tratamento.

Segundo especialistas da área oftalmológica, a cirurgia consiste na remoção do pterígio, conhecida popularmente como “carne crescida nos olhos”. A cirurgia é recomendada, entre os casos, quando os tratamentos conservadores falham ou a intensidade visual do paciente está comprometida. Com o procedimento, os pacientes, na maioria idosa, ganham uma melhor qualidade de vida.

Da assessoria