Com sal, mas com afeto

27/11/19 - 00:04:19

Diógenes Brayner – [email protected]

O ex-prefeito de Aracaju, Silvio Santos (PT), é bom de debate. Vai fundo em defesa das suas convicções. Esportivas, quando se trata do Sergipe, e políticas quando se refere ao PT. Educado, cortês e de fino trato, Silvio sabe por pitadas de sal na medida exata em que aumenta levemente a pressão arterial. Lógico que faz com a convicção de que tudo ao redor está sob controle de um sentimento político ideológico perene.

Ontem, o simpático Silvio manda-me um recado e uma advertência. Inteligente e de bom estilo, quase não deixa perceber um toque que melhor alfineta o que talvez imagine adversário. Diz o seguinte: “Caro Brayner, me comove sua preocupação com o futuro do Partido dos Trabalhadores. E você o faz de uma forma tão eloquente que já começa a influenciar outros articulistas da nossa imprensa a também expressar essa mesma preocupação com um possível isolamento do PT”.

E conclui demonstrando imensa proteção: “Apenas sugiro cuidado. Daqui a pouco os antipetistas, enciumados, vão dizer que se trata de uma operação de Secom da PMA. Mas não se importe com os despeitados. Abração”. Perceberam aquela tal ‘pitada de sal’ que Silvio sabe por com a maestria de um “mestre cuca”? Sei que um cidadão de nome Marquinhos, que tem o sobrenome “do PSB” e fala pelo partido, geralmente a mando de Valadares, percebeu na hora: “Em resposta a Brayner e de forma despretensiosa, acho que o inteligente @557988172280 [telefone de Silvio] acabou fazendo uma denúncia. Foi a sensação que tive quando li… ‘se trata de uma operação de Secom da PMA’. Ou será que me equivoquei?”

Tudo isso foi postado no movimentado grupo “Café com Política”, sempre muito bem frequentado.

Após a postagem, o bem escrito foi comemorado no segundo andar do Palácio dos Despachos de forma frenética. Mesmo que houvesse constatação da análise que todo o País faz, inclusive velhos filiados ao PT em Sergipe, os quais ouço mais que algum servidor da Secom da PMA. Essas reações não me preocupam. Considero legítimo que alguém, quando se sinta ferido ou atingido em alguma parte da cabeça ou do corpo, responda da forma que considera melhor: à base do sal ou da pimenta.

Naturalmente, as paixões cegam. Às vezes isso é bom. Mas se o próprio Silvio, com calma e isenção, puder analisar o clima para lançamento de candidatura petista, certamente vai constatar se há alguma avaliação tendenciosa nos ‘garranchos’ que escrevo. Não vai precisar de lunetas. A olho nu dá para enxergar bem a decomposição de um bloco e a dificuldade de encontrar um ninho fibroso para se acomodar. Ao invés de ficar atento à ‘seconização’ de quem expõe realidades e fatos, o melhor seria olhar para as consequências que podem causar um rompimento no projeto político traçado por Marcelo Deda.

Tem quem acredite que uma indicação de Lula se transforma em vitória num toque de mágica. Há necessidade de avaliar isso. Aliados e amigos leais de Lula pediram para ele amenizar a raiva e buscar o formato de uma composição ampla, para que possa ressurgir dos mortos. Lembram até da primeira eleição de Lula a presidente, quando teve José Alencar como vice. Silvio pode até perceber que o ex-presidente só conseguiu chegar ao Planalto aliado com esquerda, direita e afins. Basta buscar na história…

Converso naturalmente com todos. Inclusive com Silvio Santos quando ele me atendia, e sempre evitei preferências partidárias. Ainda sou filiado ao PT, mas entre ser petista e jornalista preferi a segunda opção. As observações que faço têm muito do pensamento de velhos companheiros de Silvio, que se desiludiram com as velhas utopias. Enfim, fica a admiração e respeito por um cidadão que foi exatamente vice de Edvaldo e, acredito, não precisou usar de subterfúgios para isso.

Ideologia? Silvio não precisa mais de uma para viver, plagiando Cazuza.

Sobre ida ao PDT

Chega a informação, via zap, de que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), está em Brasília, para participar de evento da Frente Nacional dos Prefeitos de Capitais.

*** A complementação da informação diz que houve conversas de Edvaldo sobre o PDT, através do Diretório Nacional.

*** Um auxiliar do prefeito disse que Edvaldo Nogueira ainda não cuida da mudança de legenda. Prefere deixar isso para o próximo ano.

Prioridade do PDT

Presidente regional do PDT em Sergipe, deputado federal Fábio Henrique, foi objetivo: “a prioridade do partido no Estado é o município de Nossa Senhora do Socorro”.

*** Acrescentou que “se Edvaldo Nogueira realmente filiar-se ao PDT é para apoiar as decisões do partido em todas as suas decisões”.

Só interessa assim

Fabio Henrique conversou com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Ficou certo que a filiação de Edvaldo só interessa se for para se somar a um projeto de partido.

*** – Isso envolve disputas municipais em cidades do interior do Estado e, a nível nacional, apoiar Ciro Gomes a presidente em 2022, disse Fábio.

*** O PDT quer ‘fugir’ do ultraliberalismo da direita e do radicalismo de esquerda,

Tiro pela culatra

Há divisão clara entre integrantes da Polícia Militar em relação às recentes manifestações de PMs que têm como principal objetivo eleger o Sargento Vieira a vereador de Aracaju.

*** Vieira já tentou chegar à Câmara por algumas vezes e conseguiu uma primeira suplência.

Provoca ciúmes

Um dos PMs com mandato na Câmara de Aracaju está enciumado e deixou claro que as manifestações servirão, na verdade, para dar vitrine para Adriano Bandeira, presidente do Sinpol, que também é candidato a vereador em 2020.

*** – Isso é um risco para Vieira, porque além de perder as eleições de 2020, pode abrir uma vaga para Adriano e prejudicar os vereadores com mandatos, avaliou.

Jantar com Belivaldo

Os deputados estaduais têm jantar com o governador Belivaldo Chagas amanhã, no Palácio dos Despachos. Não há uma pauta definida.

*** Um dos deputados disse que provavelmente Belivaldo vai discutir com eles o projeto de lei sobre a reforma da Previdência no Estado.

Sobre a Educação

No jantar, o governador também tratará sobre emendas para manutenção do triênio dos professores e a questão da carga horária. Até o momento as duas questões não foram debatidas e nem entraram em pauta.

*** O grupo da oposição também foi convidado para o jantar…

PSD quer a vice

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que o seu partido tem o desejo de indicar o vice de Edvaldo Nogueira, na disputa pela Prefeitura de Aracaju.

*** Fábio lembrou que o PSD apoia Edvaldo incondicionalmente e é claro que enquanto partido aliado defende a gestão abertamente e é legítimo reivindicar a vice.

*** – Mas isso será decidido por Edvaldo no momento oportuno, admitiu.

Nomes que tem

Fábio Mitidieri diz que o PSD tem ‘bons nomes’ para indicar a vice. Cita como exemplo o presidente da Câmara, Nitinho Vitale, Jorginho Araújo e a deputada Maisa Mitidieri, sua irmã.

*** Sobre Maísa, ele diz que nesse momento ela está focada na Alese; “Não tem intenção de sair do mandato, mas não deixa de ser uma opção”,

*** Mitidieri retorna a Brasília na próxima semana.

Sobre Daniela

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que ainda não foi definido nome para a candidatura a prefeito em Aracaju: “isso deve acontecer até o final do ano”.

*** Quanto a uma candidatura da delegada Daniela Garcia, o senador lembra que ela não está filiada a partido político e continua em missão no Ministério da Justiça.

Sobre Gilmar

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), que está em processo para saída da sigla, diz que até à decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) não falará sobre sua candidatura a prefeito de Aracaju.

*** Sobre a pré-campanha, ele responde: “uma coisa de cada vez”.

Sobre fakes news

O senador Rogério Carvalho (PT) denunciou ontem, no Senado Federal, a máquina de Fakes News utilizada pelo presidente Bolsonaro. Foi contundente nas afirmações.

*** Segundo Rogério, “a intenção é espalhar mentiras, destruir reputações, disseminar o ódio e manipular a opinião pública com um único objetivo de ter acesso ao poder”.

Ameaça à democracia

Rogério Carvalho também pediu que deixassem de ameaças à democracia no Brasil! “É uma ciranda do AI-5: é o AI-5 do Eduardo Bolsonaro, do general Heleno, é o AI-5 do Guedes, e não vejo o Congresso Nacional se movimentar”.

*** – AI-5 significa fechar o Congresso, fechar o STF e acabar com a democracia, disse.

Segunda instância

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) participou, ontem, de reunião entre líderes do Senado, da Câmara e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para discutir sobre a prisão após condenação em segunda instância e sua tramitação no Congresso.

*** – A prisão em segunda instância pode ser resolvida de duas formas: através de um Projeto de Lei, que mexe no Código de Processo Penal ou de uma PEC. A questão é o tempo de tramitação, explicou.

Em Glória é Jairo

O ex-deputado Jairo Santana será mesmo o candidato do Republicanos a prefeito de Nossa Senhora da Glória. Trabalha para isso já há algum tempo.

*** O vereador Dr. Marcos, de Aracaju, que também pintou como provável candidato, decidiu disputar a reeleição em Aracaju.

Tempos cavernosos

O profissional de marketing político, David Leite responde à pergunta: “por que ninguém consegue mais manter uma conversa civilizada com alguém de quem discorde”?

*** – Essa é mais uma canalhice herdada dos tempos petistas: um País dividido entre “nós e eles”, agora agravado pela bestialidade da direita bolsonarista, tão ou quão vulgar quanto o lulismo! É isso…

Coisa de candidato

O jornalista Jozailto Lima, em sua coluna ‘Aparte’, no portal jjpolítica.com.br, ouve de fonte segura, que “o ex-senador Valadares sonha e acorda projetando a ideia de vir a ser prefeito de Simão Dias”.

*** O senador não nega e nem confirma o que diz Jozailto, mas ontem passou o dia no seu escritório, em Simão Dias, e hoje circula na feira livre da cidade. Coisa de candidato.

Um bom bate papo

PSB se reúne – O presidente regional do PSB em Sergipe, Valadares Filho, viaja hoje ao Rio de Janeiro e participa de reunião da Executiva Nacional do partido.

Fazer auto-avaliação – Segundo Valadares, o PSB vai fazer uma auto-avaliação da legenda e pode até alterar os estatutos em relação às questões políticas.

Muito pior – Cada vez mais temeroso esse chamamento pela reedição do AI-5. Certamente neste atual Governo ele viria pior do editado na ditadura.

Quê diferença – Qual diferença faz receber o 13º Salário pago diretamente ao servidor, ou tira-lo integral no Banese sem pagar juros?

Muita água – Pelo que anuncia a meteorologia, algumas cidades do interior de Sergipe vão se acabar em água com tanta chuva prevista.

Posse na Academia – O professor José Aderval Aragão tomará posse, dia 5 de dezembro, na Academia Sergipana de Educação. Com ele os demais fundadores.

Adia decisão – O TSE adiou a decisão sobre assinatura eletrônica para novos partidos; julgamento deve ser retomado no dia 3 de dezembro.

Volta atrás – Paulo Guedes, ministro da Economia, voltou atrás e defendeu uma democracia responsável, sem excessos de qualquer lado.

Teto de gastos – Mudanças no Orçamento de 2020 abrem quase R$ 7 bi no teto de gastos. Seis ministérios e Presidência da República terão redução de verbas.