COMPRA DE VOTOS: ELEITORA DE SÃO FRANCISCO É CONDUZIDA PARA A DELEGACIA

27/11/19 - 14:18:21

“A democracia irá prevalecer em São Francisco. Nossa equipe já está em campo para garantir a ordem”, diz delegada.

Com essa informação, a delegada Zulmária, do município de São Francisco, onde será realizado a eleição suplementar para escolha do novo prefeito, disse no inicio da tarde desta quarta-feira (27) que conduziu uma senhora para a delegacia, após receber uma denúncia anônima de suposta tentativa de votos.

A delegada explicou que “nós recebemos a denuncia que a senhora teria recebido material que será argamassa. Na delegacia, a senhora confirmou que recebeu o material e nós vamos manter em sigilo para atrapalhar as investigações”, disse a delegada em entrevista ao radialista George Magalhães, no jornal da Fan, 2ª edição.

Ao final da entrevista, a delegada solicitou que a população respeite as leis e disse que “não vamos aceitar abusos”.