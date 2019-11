CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO APRESENTA MELHOR ÍNDICE EM 6 MESES

27/11/19 - 09:58:09

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) apresentou os resultados indicativos do mês de novembro da pesquisa que mede o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Sergipe. O indicador apresentou mais um mês de crescimento, apontando 123,7 pontos, o que caracteriza melhoria do clima econômico para as empresas do comércio, diante da situação da economia. O indicador é o melhor dos últimos seis meses, segundo a análise do departamento de economia do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, com elevação de 3,5%, comparado ao mês de outubro.

As condições da economia apresentam sinais positivos para o crescimento econômico e para elevação na formação de estoque de trabalhadores, com criação de novos postos de trabalho. Isso traz animação para os empresários que confiam em fazer novas contratações para os próximos meses, 67,2% dos empresários informaram querer aumentar o número de trabalhadores. O indicador nesse aspecto é o melhor dos últimos dez meses, com 124,5 pontos. As empresas com mais de 50 empregados, de acordo com a pesquisa, estão mais propensas a elevar seu quadro funcional. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comentou os resultados, lembrando que a economia no estado está em franca recuperação.

“Nós estamos vivendo dias muito bons em nossa economia. Sergipe criou somente nos últimos dois meses 6.161 novos postos de trabalho. E isso anima os empresários, pois são mais pessoas ao mercado de consumo, movimentando as lojas e ajudando a recuperar as vendas do comércio e fortalecer a cadeia produtiva do estado. Os sinais de recuperação da economia vêm sendo graduais há alguns meses, mas atingiram um ritmo de aceleração entre setembro e outubro e novembro. A confiança do empresário em níveis maiores significam que há um sentimento de ânimo em relação às vendas do comércio e de que a economia mostra sinais de recuperação. O Brasil já está melhor e Sergipe pegou essa vibração e passou a apresentar essa elevação. Estamos em um momento mais ameno para o estado e isso eleva a confiança do empresário”, disse Laércio Oliveira.

As empresas apresentam também um momento bom para investimentos, segundo a pesquisa. 49,2% dos empresários acreditam que é o momento de fazer investimentos no negócio para ampliação de estoques, melhorias estruturais e paginação dos negócios, com o indicador apontando 171 pontos. De acordo com a pesquisa, os empresários do comércio também estão animados com a condição de melhora das próprias empresas. 96,8% dos empresários disseram que seus negócios irão melhorar muito mais que esperavam anteriormente. Os empresários apresentam alto grau de confiança na melhoria das atividades empresariais do comércio, com o surpreendente indicador de 94,8% apresentado. Isso traduz que os empresários estão altamente animados com o crescimento da atividade comercial em Sergipe.

Os dados da pesquisa do ICEC mostram que as empresas maiores, com mais de 50 empregados estão mais animadas com a evolução das atividades comerciais. O crescimento para esse segmento apontou 14,5% de elevação. E para as condições de atuação empresarial, o indicador surpreendeu com o crescimento de 24,5%.

Por Márcio Rocha