DEFESA CIVIL ALERTA PARA PREVISÃO DE CHUVAS EM SERGIPE ATÉ SEXTA-FEIRA, 2

27/11/19 - 05:05:39

A previsão indica risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas, com chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia

Com base em boletins recebidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Centro de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), o Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Estado de Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (Depec/Seit) informa a população sobre a possibilidade de acumulado de chuva até esta sexta-feira, 29.

A previsão indica risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas, com chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. A população deve manter-se atenta à possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades com estas áreas de risco.

De acordo com os boletins, é indicada a ocorrência em 43 municípios sergipanos: Aracaju, Arauá, Areia Branca, Boquim, Campo Do Brito, Carira, Cristinápolis, Divina Pastora, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Laranjeiras, Macambira, Malhador, Maruim, Moita Bonita, Monte Alegre, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Poço Verde, Riachuelo, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, Simão Dias, São Cristóvão, São Domingos, São Miguel Do Aleixo, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Umbaúba.

A Defesa Civil Estadual recomenda que a população se mantenha atenta e evite enfrentar o mau tempo. “As pessoas devem manter-se abrigadas em locais seguros e que não apresentem risco de destelhamento. É preciso também redobrar a atenção às encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. As coordenadorias de Defesa Civil nos municípios também devem se manter em alerta, para o caso de precisarem acionar seus planos de contingência em áreas de risco”, destaca o diretor da Defesa Civil Estadual, cel. Alexandre José.

Quem desejar receber os alertas da Defesa Civil Estadual via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.

ASN

Foto Seit / Arquivo