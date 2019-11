Deputado Adailton Martins presta homenagem a professores

27/11/19 - 11:15:52

Professores do estado de Sergipe foram homenageados com a Medalha do Mérito Educacional Manoel José Bomfim durante Sessão Especial que aconteceu na manhã da última terça-feira, 26. Na oportunidade, o presidente da Comissão de Educação, deputado Adailton Martins (PSD), declarou que a entrega da medalha foi uma decisão unânime dos parlamentares.

“A entrega da medalha aos professores é uma justa homenagem aos educadores que se destacaram pelos relevantes serviços prestados a educação do nosso estado”, ressaltou o parlamentar.

Entre as homenageadas do presidente da comissão de Educação da Alese, está à professora Maria Conceição Vieira, atual presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

“Esse é um momento de felicidade! Hoje, sendo homenageada por esta casa que fiz parte durante dois mandatos, sobretudo, por ter sido pela indicação do meu amigo deputado Adailton Martins. Ele que é compromissado pelas causas da educação. Aqui, agradeço de coração a ele que é presidente da comissão de Educação da Alese, e mesa diretora por ter respaldada essa homenagem. Receber a medalha com o nome de um grande homem da educação e pensador como Manoel Bomfim é um orgulho para qualquer pessoa, e isso só aumenta nossa responsabilidade de exercermos nossas funções, seja elas quais forem, com a mesma determinação e compromisso como ele fazia, em fazer evoluir a população brasileira a partir do processo educacional”, finalizou.

Homenageadas

Adriana Silva de Oliveira Prado, é graduada em Letras-Português pela Universidade Federal de Sergipe. A indicação da professora é de autoria do deputado Adailton Martins (PSD).

Maria Luíza Rodrigues Omena, é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas, e Doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe. A indicação é do deputado Adailton Martins (PSC)

Maria Conceição Vieira Santos, formada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). É psicopedagoga Institucional e Terapeuta Holística. Também é pós-graduada em Educação para a Paz e Resolução de Conflitos pela Universidade Jaume, Espanha. A sua história de luta aponta para o despertar da Educação e Inclusão Social, sempre militando em prol de Políticas Públicas que minimizem as desigualdades sociais. Iniciou suas atividades profissionais como professora da rede particular de ensino em Aracaju, passando para a rede pública municipal. A indicação é do deputado Adailton Martins (PSD).

Manoel Viana Martins, professor e secretário de Educação do município da Barra dos Coqueiros. A indicação é do deputado Adailton Martins (PSD).

