Encontro de famílias promove diálogo no combate à violência contra as mulheres

27/11/19 - 10:54:16

Ação abordará temas como os tipos de violência contra a mulher e a rede de atendimento e apoio

A Legião da Boa Vontade receberá, no dia 28/11, as 14 horas, no Centro Comunitário de Assistencia Social de Aracaju representantes da Delegacia de Grupos Vulneráveis para trazer orientações e esclarecimentos sobre o combate à violência contra a mulher. Esta é uma campanha constante de valorização da Vida que a LBV promove em todo o Brasil. Nestes eventos são promovidos palestras, dinâmicas, oficinas, debates e atividades reflexivas que possam oferecer a todas as mulheres informação sobre seus direitos e deveres.

Sergipe ocupa o quarto lugar no ranking da violência, segundo Ipea. Três em cada dez assassinatos de mulheres registrados no Estado foram motivados por questões de gênero, os feminicídios. Para a assistente social da LBV, Camila Viana, essas ações socioeducativas “são de extrema relevância para sensibilizar, informar e empoderar essas famílias para que possam exercer sua cidadania de forma plena, sendo agentes transformadores da sua própria história”.

Fonte e foto assessoria