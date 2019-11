“Não concordo com agressões pessoais”, diz líder do governo

27/11/19 - 14:00:58

Os pronunciamentos no plenário da Alese foi marcado mais uma vez por muitas discussões sobre o projeto que, segundo o Síntese, retira direitos dos professores, embora o governo garante que os educadores não terão prejuízos, inclusive, aceitou que fosse feito emendas e mesmo assim, mantiveram a greve.

Por conta desse impasse, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), fez duras críticas ao governador. “Farinha pouca, meu pirão primeiro”, apontando o recebimento das três aposentadorias do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas.

Ao ouvir o comentário feito pela colega Kitty, o líder do governo, deputado Zezinho Sobral (Podemos) disse lamentar a forma que a parlamentar fez as críticas. “Lamento a ausência de discussão de pautas de projetos e ementas na tribuna, quando espaço passa a ser utilizado para realização de ataques pessoais e ausência do diálogo”, lamentou Zezinho.

Ainda sobre as críticas, Zezinho Sobral disse que “eu não concordo com desrespeito e agressões pessoais como a senhora (Kitty) vem fazendo. A senhora reclama da aposentadoria do governador, quando ele tem direito, pelo que vem contribuindo”, disse o parlamentar.