Fábio Henrique destaca a Justiça de Sergipe na Câmara Federal

27/11/19 - 11:01:35

“Nesse momento de tantos questionamentos críticos ao Poder Judiciário brasileiro, as boas práticas também devem ser reconhecidas e elogiadas”, foi dessa forma que o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE), iniciou o seu discurso no plenário da Câmara Federal, na noite dessa terça (26). O deputado destacou o fato do Tribunal de Justiça de Sergipe ser considerado o melhor Tribunal de Justiça estadual do Brasil.

O Prêmio CNJ de Qualidade aconteceu na noite de segunda (25), em Maceió/AL, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, com a abertura feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli; e pelo corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins. Além do reconhecimento de ser o melhor Tribunal de Justiça estadual do Brasil, o TJSE conquistou o Selo Diamante, pelo terceiro ano consecutivo.

“Em nome do desembargador Osório de Araújo Ramos – presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, e de todos os demais desembargadores, juízes, serventuários e servidores do Poder Judiciário do meu Sergipe, dizer da alegria de ser sergipano e dever a Justiça do meu Estado como a melhor do Brasil. A todos que fazem o Tribunal de Justiça de Sergipe o nosso reconhecimento e o nosso carinhoso abraço”, discursou Fábio Henrique.

O Prêmio CNJ de Qualidade avalia os Tribunais brasileiros pela excelência na gestão e planejamento, na organização administrativa e judiciária, na sistematização e disseminação das informações, e na produtividade sob a ótica da prestação jurisdicional.

