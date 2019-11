GOVERNO CRIA CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

27/11/19 - 05:21:22

O órgão colegiado é permanente e possui 22 vagas. Os outros dez membros devem ocupar vagas através de chamamento público

O governador Belivaldo Chagas empossou, na tarde desta terça-feira, 26, no Palácio dos Despachos, 12 membros natos do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (CESPDS-SE). O órgão colegiado é permanente e integrante da área de competência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) e, também, do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Belivaldo afirmou que a criação de um conselho que trate de segurança pública e defesa social é muito importante. “É algo que vai tratar da segurança como um todo. Através desse conselho, podemos colher as sugestões, ouvir a sociedade. Os municípios têm tentado fazer a sua parte, por meio das guardas municipais. O Governo Federal está na linha de frente protegendo as nossas fronteiras. A gente não pode pensar em Segurança Pública só com a responsabilidade do Estado”, destacou o governador.

O órgão deverá ser composto por 22 integrantes. Os outros dez membros ocuparão as vagas por chamamento público que será divulgado ainda no próximo mês de dezembro. O secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, destaca a representação do Conselho. “É um passo importante que Sergipe dá. Com isso, estaremos aptos a receber recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública.”, informou.

Deijaniro Jonas Filho, membro empossado do Conselho, representante do Ministério Público Estadual (MPSE) salientou a implantação do órgão pode diminuir a criminalidade. “Ao longo de alguns anos Sergipe esteve na condição do estado mais violento do país. A melhoria do trabalho da polícia do estado, da melhoria da perícia, os concursos pra MP e Bombeiros, alcançou-se a diminuição de índices. Esperamos agora, que com a implementação desse Conselho e cumprimento de suas atribuições, alcancemos um patamar ainda melhor”, finalizou.

Foram empossados os membros natos do Conselho Estadual de Segurança e Defesa Social o secretário de Estado da Segurança Pública (SSP), João Eloy de Menezes; katarina Feitosa Lima Santana, da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC); Marcony Cabral Santos, da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE); Gilfran Marceliocopete Santos Mateus, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE); Nestor Joaquim de Góis, da Coordenadoria-Geral de Perícias (COGERP); Cristiano Barreto Guimarães, da secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (SEJUC); Ábner Melo Silva, do Departamento de Trãnsito de Sergipe (DETRAN/SE); Daniel Haack Rodriguez do Nascimento, da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese); Deijaniro Jonas Filho, do Ministério Público Estadual (MPSE); Luciano Gomes de Mello Junior, da Defensoria do Estado de Sergipe; Edno Aldo Ribeiro de Santana, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE); José Robson Santos de Barros, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Sergipe (OAB/SE).

Foto Mário Sousa

ASN