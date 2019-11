HELENO SILVA VAI A BRASÍLIA EM BUSCA DE AJUDA DA DEFESA CIVIL PARA O SERTÃO

27/11/19 - 17:35:01

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Heleno Silva (Republicanos) esteve nesta quarta-feira (27) em Brasília, em busca de ajuda junto a Defesa Nacional, para combater a seca no sertão sergipano.

Na capital federal, Heleno conversou com a representante do órgão que informou que 13 municípios sergipanos já estariam recebendo ajuda do governo federal, através do carros pipas que são coordenados pelo exército.

Heleno Silva disse que “Canindé recebe apoio de quatro caminhões pipas; Carira, 5; Poço Redondo, 2 e Gararu, 4 caminhões”, explicou Heleno.

Heleno disse ainda que sua ida acabou gerando bons resultados e, segundo ele, a representante da Defesa Civil, Karina Lopes disse que os pedidos para atendimento através dos pipeiros, deve ser feito pela defesa civil de cada município.

Ainda segundo Karina, as demandas devem ser passadas pelos municípios ao exército, que é responsável pela distribuição, através dos carros pipas. Por conta disso, os prefeitos precisam ficar atentos para essa informação passada por Heleno Silva, já que esteve na sede do órgão onde buscou informações e prometeu agilizar conversas com os municípios, para tentar minimizar os efeitos da seca.