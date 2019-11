Obra da avenida Euclides Figueiredo: SMTT faz novo desvio no trânsito da via

27/11/19 - 06:11:29

A obra estruturante que a Prefeitura de Aracaju executa na avenida Euclides Figueiredo chega à fase final da etapa de implantação da rede de drenagem e as frentes de trabalho atuam, nesta semana, entre os cruzamentos da via com as ruas do Toque e José de Melo, trecho onde estão sendo assentadas as últimas 180 células de concreto. Devido a esse avanço, o trânsito na região passa a ter um novo desvio a partir desta terça-feira, dia 26.

Assim, os veículos que seguem no sentido Nossa Senhora do Socorro/Aracaju são desviados para a rotatória do bairro Lamarão, acessam à direita na rua “M” até a rua São Francisco à esquerda. O condutor então seguirá pela rua José de Melo e rua Capitão Manoel Gomes até chegar ao Terminal Maracaju.

A região está sinalizada e agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estão na localidade para orientar os condutores. Já os veículos que seguem sentido Aracaju/Nossa Senhora do Socorro continuam desviando pela avenida Benjamin Constant, entram na rua H, seguem pela rua José de Melo, acessam a rua São Francisco, e retornam à Euclides Figueiredo pela rua A.

“Com o andamento da obra, é necessário fazer novos desvios no trânsito. Para isso, montamos operações para minimizar ao máximo os transtornos para a população. Os condutores devem ficar atentos às sinalizações e redobrar a atenção ao trafegar pela região”, recomenda o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Transporte coletivo

Assim como os veículos, as seguintes linhas de ônibus também passarão pelos desvios:

002 – Fernando Collor / D.I.A.

003 – João Alves / Orlando Dantas

020 – Piabeta / D.I.A.

030 – Marcos Freire I e III / D.I.A.

040 – Marcos Freire II / D.I.A.

040A – Marcos Freire II / Atalaia

063 – Albano Franco / Centro via Osvaldo Aranha

104 – Alto da Boa Vista / Maracaju

Imagem e informações PMA