Possibilidade de chuvas na capital está sendo monitorado pelos órgãos competentes

27/11/19 - 06:51:49

Com as chuvas intensas que atingem a capital baiana nesta terça-feira, 26, a Prefeitura de Aracaju monitora, junto ao Centro de Meteorologia de Sergipe, a possibilidade de ocorrência de precipitações na capital nas próximas horas. A Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, mantém suas equipes em atenção.

De acordo com o último boletim emitido pelo Centro de Meteorologia de Sergipe há o indicativo de tempo instável durante as próximas 48h na região centro sul do estado, com extensão à grande Aracaju. O boletim aponta tendência de chuvas leve a moderada intensidade e acumulados significativos nas demais regiões.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, com o recebimento dessas informações as atenções foram redobradas. “Recebemos o boletim informativo e obtivemos informações de que uma parte da grande Aracaju poderá ser afetada, a princípio em menor volume. Estamos monitorando a chuva que vai chegar ao sul do estado, também, junto às Defesas Civis desses municípios, para que possamos nos preparar e se necessário emitir um alerta para Aracaju”, destaca.

O coordenador reforça que o número emergencial 199 funciona 24h por dia. “O nosso número de emergência continua funcionando durante o dia, todos os dias da semana. Através dele as pessoas podem solicitar uma vistoria da Defesa Civil, para que seja realizada uma avaliação de risco e para que possam ser adotadas as providências cabíveis”, pontuou Sílvio Prado.

Serviço de alerta por SMS

Para receber os alertas da Defesa Civil, a população pode cadastrar o celular através de mensagem, por SMS. Basta enviar uma mensagem para o número 40119, e no corpo da mensagem inserir o CEP da localidade sobre a qual deseja obter informações. Em seguida receberá uma mensagem de confirmação. A partir daí, o telefone estará habilitado para o serviço de alerta.