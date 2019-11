Prefeito Padre Inaldo receberá, nesta quarta-feira, em Brasília, Prêmio Nacional

27/11/19 - 12:51:34

Prefeitura de Socorro conquistou 1° lugar Nacional. Prêmio é conferido pelo Conselho Federal de Odontologia

Mais um conquista para o município de Nossa Senhora do Socorro. Desta vez o destaque do segundo município mais populoso do Estado de Sergipe é a nível nacional. Nossa Senhora do Socorro ficou em 1°lugar na categoria de cidades com até 500 mil habitantes, no Prêmio Nacional do Conselho Federal de Odontologia (CFO), que reconhece, entre os municípios brasileiros, os destaques nas medidas de implantação e efetivação de políticas públicas de saúde bucal à população.

O Prefeito Padre Inaldo, acompanhado pelo Secretário de Saúde, Enock Ribeiro, e pela Coordenadora de Saúde Bucal do município, Heloisa Goes, receberá o prêmio na noite desta quarta-feira, 27, em Brasília. Além de receber a premiação, o gestor municipal será homenageado durante a solenidade, como forma de reconhecimento do grande trabalho que vem desenvolvendo desde 2017.

Emocionado, Padre Inaldo dedica o prêmio a todos os profissionais e aos socorrenses. “É uma imensa felicidade contribuir para que Socorro seja contemplado com esse prêmio. Fico ainda mais feliz por saber que todo sacrifício, todo investimento no setor odontológico do nosso município vem valendo a pena. Esse prêmio também é fruto de uma equipe dedicada e comprometida que correspondeu a esse investimento”, declarou.

O município de Socorro dispõe atualmente de 54 equipes de odontologia. Também figura entre os principais investimentos na área da saúde a reforma de todas as Unidade Básicas de Saúde (UBS) do município, a climatização dos consultórios, a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além de toda a estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Da assessoria