RECÉM-NASCIDA É ENCONTRADA ABANDONADA ÀS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO

27/11/19 - 13:55:17

Uma criança recém-nascida foi encontrada na madrugada da terça-feira (26), às margens do Rio São Francisco, no Povoado Borda da Mata, no município de Canhoba.

As informações são de que o bebê foi encontrado por um morador da região, que ouviu o choro da récem-nascida. Segundo o rapaz, ele ouviu um som semelhante ao motor de uma moto ou barco e, logo depois, ouviu o choro da criança.

No primeiro momento o rapaz achou que o choro era na casa vizinha mas, ao chegar próximo, percebeu que o som vinha da beira do rio e se dirigiu até o local, onde encontrou a récem-nascida ainda com o cordão umbilical e enrolada por um pano.

O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar do município de Canhoba, que encaminhou a criança para a cidade de Nossa Senhora de Lourdes, onde ela recebeu cuidados médicos e foi levada para um abrigo, que atende menores na região.