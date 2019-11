Representantes das Associações Unidas se reúnem com deputado capitão Samuel

27/11/19 - 05:47:42

Representantes das Associações Unidas se reuniram na tarde desta terça (26), com o deputado estadual Capitão Samuel Barreto, para discutir as pautas e as ações desencadeadas pelas associações e o apoio do parlamentar em ações futuras.

Ficou demonstrado o desejo de união de todos, ou seja, uma somação de forças em cima das pautas aprovadas pelas tropas.

Fonte: assessoria parlamentar