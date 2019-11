Segunda edição de Feira em Itabi conecta Mulheres Empreendedoras da região

27/11/19 - 14:33:50

Iniciativa da Prefeitura Municipal foi sucesso no primeiro semestre do ano, movimentando o comércio local

Seja para fugir da crise, completar a renda ou até mesmo, realizar o sonho de ser a sua própria chefe, é cada vez maior o número de mulheres empreendedoras. Partindo desse princípio, a Prefeitura Municipal de Itabi realiza no próximo dia 01 de dezembro, a partir das 15h, a sua 2ª Feira de Mulheres Empreendedoras, visando um maior desenvolvimento das atividades comerciais realizadas pelas mulheres do município.

“É muito importante, para o crescimento do comércio local, ver mulheres batalhadoras que mostram sua determinação para o crescimento de seus empreendimentos. A Feira cumpre um papel muito importante, incentivando a geração de renda no nosso município”, destaca o prefeito Mané do Povo.

A Feira é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, Secretaria Municipal de Assistência Social e mulheres empreendedoras. “Muitas vezes nós mulheres somos vistas como responsáveis apenas pelas atividades domésticas e limitadas às necessidades dos filhos, mas engana-se quem pensa que não podemos fazer parte do mundo dos negócios. Essa feira tem o objetivo de empoderar empreendedoras, através da integração, capacitação e troca de conhecimento entre mulheres que possuem ou buscam investir no próprio negócio”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Edina Nunes.

Aos 38 anos, Laudijane Sá, participante da primeira edição da Feira e dona de uma loja de roupas de sucesso na cidade, revela que é preciso ter motivação diária para enfrentar os desafios do negócio. “Empreender é um trabalho diário. O nosso negócio depende da nossa ousadia, força e perseverança. Fiquei muito feliz com a iniciativa da Feira que agora chega a sua segunda edição, pois é um incentivo fundamental para as mulheres que já possuem ou têm vontade de ter o seu próprio negócio”, diz Laudijane.

Além da exposição e venda de produtos, as participantes da Feira terão a oportunidade de serem orientadas pelos consultores do Sebrae, parceiro do empreendedor desde a ideia até a gestão de um negócio já consolidado, e também do Banco do Nordeste, que oferece linhas de crédito específicas para quem quer investir.

Fonte e foto assessoria