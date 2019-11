SERGIPE REGISTROU O SEGUNDO MENOR PREÇO DA GASOLINA NO NORDESTE

27/11/19 - 15:26:28

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que na semana de 17 a 23 de novembro, o preço médio da gasolina vendida em Sergipe foi de R$ 4,292, assinalando redução de 1,8% em relação à semana anterior (10 a 16 de novembro).

O preço médio do etanol no estado também apresentou redução na semana analisada, nesse caso, de 1,0% em relação à semana anterior, ficando em R$ 3,119. O preço médio do GNV registrado na semana passada apresentou redução de 0,3% em relação à semana anterior, chegando a R$ 3,720. O óleo diesel, por sua vez, registrou queda de 0,7% no preço médio praticado. Em termos absolutos, o preço deste combustível ficou em R$ 3,767.

Já o preço médio do Gás de Petróleo Liquefeito (GLP), ou gás de cozinha, apresentou aumento de 1,4%, na mesma comparação, ficando em R$ 69,79.

Comparativo com o Brasil e demais estados do país

Dentre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, Sergipe assinalou o 8º menor preço médio da gasolina (ao consumidor), na semana analisada (17 a 23 de novembro). O valor assinalado situou-se abaixo tanto da média do país (R$4,413), como da média registrada para a região Nordeste (R$ 4,454).

Dentre os estados do Nordeste, Sergipe registrou o segundo menor preço médio da gasolina (ao consumidor), atrás somente de Pernambuco (R$ 4,278).

Preços nas distribuidoras na semana de 17 a 23 de novembro/19

O preço médio do litro fornecido pelas distribuidoras aos postos de combustíveis no estado, no período analisado, foi de R$ 3,998 para a gasolina, apresentando aumento de 0,4% em relação à semana anterior (10 a 23 de novembro). O preço médio do óleo diesel ficou em R$ 3,476, após aumento de 0,7%. O GNV teve aumento significativo de 10,0% no preço médio das distribuidoras, ficando em R$ 3,181.

Por outro lado, o etanol assinalou queda de 3,5% no preço médio das distribuidoras em relação à semana anterior, chegando a R$ 2,679, enquanto o GLP registrou queda de 0,9%, alcançando R$ 51,33, por 13 quilos.

NIE/FIES