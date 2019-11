SINTESE NÃO FOI COMUNICADO DA DECISÃO JUDICIAL E CONTINUA EM VIGÍLIA

27/11/19 - 09:33:16

O envio pelo Governo do Estado para a apreciação e votação na Assembleia Legislativa de dois projetos de lei relacionados à Educação, não agradou aos professores, que desde a manhã desta terça-feira (26) estão em vigília na Assembleia Legislativa.

Após o anuncio feito pelo governo, os professores iniciaram a greve por tempo indeterminado e que acabou sendo considerada ilegal, após uma Ação Ordinária pedindo a ilegalidade da greve dos professores da rede estadual de ensino e o desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, deferiu o pedido parcialmente.

Os professores continuam paralisados, informando que ainda não foram comunicados pela justiça. A presidente do Sintese informou que assim que o sindicato for notificado da decisão, convocará a categoria para uma assembleia e garantiu que as mobilizações continuarão até que os pleitos sejam atendidos.

O Governo do Estado, nega que os projetos retirem direitos dos professores. Informou que não há nenhuma intenção em nenhum projeto para retirada de triênio de professor e, muito menos, para diminuição do salário do professor em 40%. O Governo ainda se comprometeu a refazer o texto dos projetos, alterando pontos que o Sintese avalie como prejudiciais à categoria.

Para o secretário de comunicação do estado, jornalista Sales Neto, “as informações passadas pelo Síntese é desonesta. O diálogo sempre esteve aberto e os professores sabem que não vão perder direito, inclusive foi colocado uma emenda como eles queriam. Uma greve agora, vai prejudicar o ano letivo, os próprios professores e os alunos, inclusive, àqueles que prestarão vestibular”, lamentou o secretário.

Foto: Jadílson Simões