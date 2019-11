SMTT reativa linha de ônibus 613 e altera itinerário das linhas 608 e 614

27/11/19 - 06:07:14

Para melhor atender os usuários do transporte público, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) fará novos ajustes de itinerário nas linhas de ônibus 608 – Hospital Universitário/Mercado e 614 – Sanatório/Centro, além de retomar a operação da linha 613 – Bairro Industrial/Mercado. Os novos trajetos entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, 2 de dezembro.

A linha 613 voltará a circular com itinerário ampliado até o Alto da Jaqueira. Já a linha 614 deixará de realizar o serviço circular e seguirá, vindo do Centro, pelas ruas Cláudio Batista e Nossa Senhora da Glória, até o Alto da Jaqueira – fim de linha –,onde retorna e segue para a região central ela avenida Visconde de Maracaju.

Além disso, para diminuir o tempo de viagem da linha 608 e oferecer um deslocamento mais rápido dos usuários até o Terminal de Integração Mercado, após a rua Cláudio Batista, os ônibus desta linha seguirão pela rua Artur Fortes.

O anúncio das mudanças no transporte público da região foi feito pelo superintendente da SMTT, Renato Telles, em uma reunião realizada nesta terça-feira, 26, na sede do órgão, com representantes dos moradores das comunidades contempladas. O vereador Isac Silveira (PCdoB) também participou do encontro.

“Hoje, eu só tenho a agradecer pela sensibilidade da diretoria em atender a nossa reivindicação. A população não estava contente com os roteiros das linhas, mas, agora, todos estamos satisfeitos com os ajustes anunciados”, disse a assessora pedagógica Alexsandra dos Passos, participante da reunião.

O agricultor Edson Acioli mora no conjunto Manoel Preto e também ficou feliz com os ajustes nas linhas de ônibus. “Vai ser muito bom voltar para a comunidade com essa boa notícia para todos”, comemorou. A cuidadora de idosos Acélia de Jesus, que também esteve presente na reunião, aprovou as mudanças. “O percurso estava demorado, agora, com certeza, vai ficar melhor”, contou.

O superintendente municipal de Transportes e Trânsito Renato Telles, ressalta que foram feitas avaliações minuciosas para a alteração do itinerário das linhas. “Estamos fazendo novos ajustes para beneficiar os moradores da zona Norte da cidade e atender aos usuários do transporte público como um todo. A nossa intenção é sempre fazer o melhor para a população e se houver necessidade, depois do período de adaptação, poderemos fazer novas alterações nas linhas”, explica.

Primeiras alterações

Com a mudança de circulação da rua Cláudio Batista, no bairro Santo Antônio, implantada para atender a uma antiga demanda da população, houve a necessidade de fazer alterações nas linhas. A 050 mudou o sentido de atendimento e a 614 passou a realizar o serviço de circular, passando pelo Hospital Universitário, seguindo pela rua Nossa Senhora da Glória até o Alto da Jaqueira, prosseguindo em direção ao Terminal Centro pela Estrada do Engenho Novo, avenida João Rodrigues e Terminal Mercado (absorvendo grande parte do itinerário da linha 613). Além disso, uma nova linha foi criada, a 608, para atender à rua Cláudio Batista, seguindo até o Terminal do Mercado através da Visconde de Maracaju.

“Tudo caminha conforme a demanda e necessidade, e estamos sempre avaliando o itinerário do transporte público. Fizemos a mudança de circulação na rua Cláudio Batista, atendendo a uma antiga demanda da população, e foi preciso fazer alterações. Desde lá, acompanhamos o dia a dia das linhas de ônibus que circulam pela região, ouvimos os usuários do transporte, avaliamos as adaptações e estamos fazendo novos ajustes no itinerário das linhas para melhor atender a população”, afirma Renato Telles.

Fonte e foto SMTT