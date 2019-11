OAB/SE LAMENTA MORTE DO ADVOGADO GUILHERME OLIVEIRA BORGES SANTOS

28/11/19 - 16:59:41

É com pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, informa o falecimento do advogado, Guilherme Oliveira Borges Santos. O velório ocorrerá na Igreja Metodista, localizada na Rua Goiás, 1250,bairro Siqueira Campos, em Aracaju a partir das 17h30.

Ainda não foi divulgado o horário e o local do sepultamento. A OAB/SE encaminha as condolências institucionais e se solidariza com a família enlutada.