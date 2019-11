Apaixonados não enxergam mudanças

28/11/19 - 00:17:20

Diógenes Brayner – [email protected]

As paixões políticas não são boas para a sociedade. Elas cegam e tiram dos apaixonados a capacidade de discernir. E sem a condição mínima para ponderações, ninguém consegue ir além dos seus limites intrínsecos. A obsessão cria dificuldade para expansão mínima da lógica, porque se fecha psicologicamente ao redor de uma fixação equivocada do que seja certo ou errado. O apaixonado não consegue enxergar defeitos e, geralmente, “põem chifres em cabeça de cavalo, sem perceber os seus”.

A política bem conduzida é feita sem sentimento de centralização do otimismo. Tem que expandir essa sensação e transformar a força num instrumento do bem comum, sem farsas, sem mentiras, sem ganância. Nos dias de hoje, em que se observa uma ampla transformação na essência e conteúdo de posições adotadas, é arriscado imaginar – e até apostar com absoluta convicção – que um novo deus atua em mentes que se sentiram tolhidas de direitos e de concepções avessas ao que se pretende mudar.

Está no ar essa sensação de que o velho esboço da política de manuseio é ruiu. Junto a isso não se vê mais lugar para os heróis de barro ou de cristais. Tem que funcionar com a sensação de que a unidade leva à expansão e pode concretizar os anseios de uma cidade, um estado e um País. As paixões políticas não permitem enxergar o que se transforma em relação às adorações físicas e aos pecados que muitos cometem em nome da manutenção de uma igualdade social, mas dividindo benesses àqueles que se tornam fies seguidores de intenções duvidosas. Enfim os apaixonados.

Está bem exposto que as próximas eleições municipais não serão iguais àquelas que passaram. O eleitor não trocará seis por meia dúzia e nem vai aceitar imposições de quem tenta impor qualidades que não expõe. Não será bem vista a cantilena de pureza, honestidade, seriedade e transparência daqueles que devem se explicar por ilícitos que respondem. Quem tem folha corrida suja, dificilmente vai indicar asseclas e ser devidamente atendido. Pode não ter mudado o formato, mas com absoluta certeza se pôs fim à conivência.

É bom repensar muito. Delirar menos. Ser honesto com si próprio e deixar de lado todo o fanatismo, para perceber que há sim um sentimento coletivo da busca pelo melhor, pelo transparente, pelo sério e honesto. Principalmente daqueles que sabem reconhecer erros e admitir alianças ou composições criteriosas, que facilitarão o êxito de um bloco coeso que vem dando certo, sem qualquer exposição de delitos. Isso, sem esquecer que sem uma boa estrutura, qualquer um está absolutamente fadado ao fracasso.

Quê absurdo

Informa o Blog do Noblat que o “novo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, nega existência de racismo e pede fim do movimento negro”.

*** – Militante de direita já defendeu o fim do feriado da Consciência Negra e atacou personalidades como Taís Araújo e Marielle Franco, diz o blog.

Um negro livre

Em Sergipe, o juiz Aldo Melo exalta: “um negro livre é uma ameaça à elite que quer continuar tratando-os como escravos, dizendo o que eles podem fazer, o que eles podem dizer e em quem eles devem votar.

*** E diz mais: “parabéns Sérgio Camargo, você é mais uma excelente escolha do nosso presidente Bolsonaro”!

Critica Guedes

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) fez, ontem, criticas ao ministro da Fazenda Paulo Guedes, por ter defendido a reedição do AI-5: “ele merece é cadeia”, sugeriu.

*** Para JB, Guedes é porta-voz de grupos que tem interesse no mercado e o que lhe interessa é “esmagar a cabeça do povo”.

Conversa com Fábio

Jackson Barreto teve uma conversa com o deputado Fábio Reis, presidente regional do MDB, e marcaram encontro para tratar de assuntos de interesse do partido.

*** O objetivo da conversa é tentar buscar uma boa convivência e harmonia nesse período em que se estrutura o partido para as eleições municipais.

Votação apertada

O juiz federal Marcos Garapa, que compõe o pleno do TRE/SE, quando do julgamento inicial foi o único que votou a favor da chapa. Ontem, nos embargos, votou contra!

*** O julgamento dos embargos à chapa Belivaldo/Eliane teve placar apertado (4×3) em relação à decisão inicial. A diferença foi de um voto…

Em nada muda

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que o resultado do julgamento de ontem “em nada diminui a nossa confiança da vitória de Belivaldo Chagas no TSE.

*** – A justiça será feita. Até lá, é continuar trabalhando por Sergipe.

Boatos & boatos

Logo após a decisão do TER sobre a cassação da chapa Belivaldo/Eliane, surgiram comentários, de bastidores, que provocam contrariedade e irritação.

*** Com receio de enfrentar o TSE, a vice-governadora Eliane Aquino (PT) pode disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Na realidade, Eliane pensa na sucessão de Belivaldo em 2022, mas seus aliados mais próximos estariam alertando-a para isso.

Jantar no Olimpio Campos

O governador Belivaldo Chagas e auxiliares jantam hoje com deputados estaduais no Palácio Olimpio Campos [hoje Museu] para tratar de alguns projetos que devem ser enviados à Assembleia antes do recesso.

*** Entre esses Projetos de Lei está o de Reforma da Previdência do Estado e um outro sobre o triênio dos professores.

Percebam o detalhe

O PSB deixa transparecer, e dá sinais via imprensa, que não fará composição com o PT e que não apoiará Márcio Macedo em caso dele sair candidato a prefeito de Aracaju.

*** O PSB deseja um novo confronto com Edvaldo Nogueira e não deve aceitar acordo com o PT.

*** Quanto ao PDT, a sigla só fará acordo com qualquer outra legenda que apóie Ciro Gomes a presidente em 2022.

Márcio critica TRF

O vice-presidente do PT, Márcio Macedo, criticou ontem, no final da noite o TRF-4, que ampliou a sentença do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia.

*** Para Márcio, o TRF-4 atuou “não como corte de Justiça, mas como um pelotão de fuzilamento contra o ex-presidente Lula. arbítrio de um grupo político-ideológico que despreza o estado democrático de direito”.

Gastos com Congresso

Os gastos de R$ 80 mil em congresso de Vereadores no final de semana em Maceió, pela Câmara de Canindé, provocou indignação à população.

*** Principalmente de servidores do município que estão com problemas para receber salário.

O MP já avalia

Um servidor liga para contar que houve a suposição de que Ednaldo da Farmácia retornaria à Prefeitura e o presidente da Câmara ao mandato para o qual fora eleito. Com isso, “torraram o dinheiro”.

*** Para o congresso em Maceió levaram servidores e até familiares. No mesmo período saiu à notícia que vereadores teriam sido presos por gastos do tipo.

*** O fato já estaria sendo analisado pelo Ministério Público.

Mudar de partido

O prefeito Edvaldo Nogueira ainda faz reflexão pessoal sobre troca de partido e conversa com a família, amigos, aliados e políticos ligados a ele, para ver se sai ou não do PCdoB.

*** Apesar de 38 anos filiado ao partido essa sua permanência chegou ao fim, mesmo que não tenha divergências e mantenha um bom relacionamento com seus filiados.

Ainda sem nome

Edvaldo Nogueira ainda não definiu a nova legenda, mas antecipa que vai se submeter naturalmente ao projeto e programa da sigla que decidir filiar-se.

*** O prefeito revela que o PDT aparece em seu radar, mas pode ir para qualquer outro partido da coligação, embora avalie em qual melhor se enquadra.

*** Duas coisas ainda freiam a decisão de mudança: “a dedicação à administração e a recusa em tratar de política neste momento”.

Conversa muito boa

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania) tiveram demorada conversa ontem. Trataram das eleições de 2020 e 2022.

*** Via zap, Alessandro não entrou em detalhes, mas confirmou que teve “uma conversa muito boa com Laércio”, admitindo que é cedo para qualquer definição”.

*** – Conversamos sobre projetos para Sergipe. Não fizemos projeções para eleição e vamos seguir conversando, disse o senador.

Um bom bate papo

Rogério Carvalho – “Conseguimos derrubar o veto do Bolsonaro e agora é lei: as escolas têm que ter psicólogos e assistentes sociais.

Sem definição – Ainda não tem data marcada para a vinda de Lula a Aracaju, mas será este ano. Marcio Macedo está cuidando disso.

Terá carreata – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) vai hoje à cidade de Amparo do São Francisco para carreata da candidata Alba Nascimento que disputa a prefeitura da cidade. A eleição será domingo.

Não foi bom – Muito mau para o ex-presidente Lula (PT) o aumento da sentença no processo sobre o sítio de Atibaia. O TRF-4 concedeu 17 anos por unanimidade.

Direito Notarial – Vice-governadora Eliane Aquino prestigiou o XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, que nesta edição está acontecendo em Sergipe.

Clovis Silveira – Se fosse fácil, todo mundo saberia explicar como fazer.Viver não é assim tão simples, mas que a gente complica, não há dúvidas!

Amarga prejuízo – Joice em queda: Deputada amarga gigantesco prejuízo nas redes sociais após romper com Bolsonaro.

Contra anúncio – Entidade que reúne associações dos policiais e bombeiros militares locais se manifestou contra anúncio do sindicato dos policiais civis.

Cheque Especial – Banco Central limita juros do cheque especial a 8% e libera bancos a cobrar nova tarifa

Dívida de Neimar – Deu no “Estadão”: União vai à Justiça por dívida de R$ 88 milhões de Neymar com a Receita Federal.