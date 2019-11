Às terças: Seminário de Formação dos Marxismos ao Neopentecostalismo

28/11/19 - 05:41:38

Na noite desta terça-feira (26/11), mais de 40 pessoas participaram do 1° Seminário de Formação dos Marxismos ao Neopentecostalismo.

A temática do primeiro encontro foi ‘Educação Popular: História e Memória’, ministrada pelo professor Romero Venâncio (Departamento de Filosofia da UFS/ ADUFS), na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE).

A professora Edinalva Mendes (SINTESE) participou do Seminário e avaliou o primeiro módulo. “Um seminário que se propõe discutir o avanço do neopentecostalismo nessa conjuntura onde as pessoas parecem estar anestesiadas diante de tantos retrocessos nos direitos sociais é muito importante para que compreendamos essa cilada da guerra híbrida que nos faz enxergar como inimigo um outro trabalhador, enquanto a classe dominante se apodera de nossas riquezas em nome de um Deus que cada vez mais controla com intensidade corpos e mentes”.

Dirigente do SINDOMESTICA, Quitéria Santos contou que estava doente, mas fez questão de participar. “Foi de suma importância ter vindo. A cada dia vemos que é o momento ideal e certo para estarmos empoderadas, e o caminho é a informação. Como educador popular todo mundo pode difundir a informações importantes que mudam a vida de muitas pessoas”. Quitéria Santos acrescentou que além da palestra e debate, houve a indicação de livros, filmes e documentários para enriquecer a experiência e aprendizado.

Para o palestrante Romero Venâncio, o público tornou o debate ainda mais especial. “Houve uma reação bem interessante pela participação do público e a diversidade das pessoas aqui presentes: jovens, pessoas mais velhas, advogados, intelectuais, trabalhadores do Judiciário, militantes sociais. O mais fascinante foi o público, não pelo número de pessoas, mas pela qualidade do debate e o tipo de engajamento das pessoas que vieram aqui. Foi muito interessante discutir educação popular desta forma e na terça que vem a gente continua”.

O curso segue nos dias 3, 10 e 17/12, sempre às terças-feiras, na CUT/SE, a partir das 18h30.

Foto assessoria

Por Iracema Corso