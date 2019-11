AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATERÁ “GENOCÍDIO DA POPULAÇÃO NEGRA NAS PERIFERIAS”

28/11/19 - 17:18:06

Nessa sexta-feira, 29, a partir das 9 horas, a Assembleia Legislativa de Sergipe realizará, através da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, Audiência Pública para discutir o tema “Genocídio da População Negra nas Periferias”.

A atividade contará com a palestra do graduando em direito, ativista social, escritor, ator, coordenador da Campanha ‘Reaja ou Será Morto’ e militante da questão racial no estado da Bahia, Hamilton Borges dos Santos.

“A elevação dos homicídios contra mulheres e homens negros moradores das periferias das cidades é um fenômeno que assumiu contornos de uma profunda tragédia social e é por isso que precisamos debater”, pontuou.

“Quero agradecer ao Fórum de Organizações Negras contra o Racismo e pela Democracia que está dando o caráter organizativo a esta Audiência Pública. Aproveito para convidar todos os parlamentares e toda a sociedade sergipana para participarmos e entendermos o porquê de o empobrecimento da população, o racismo e o preconceito estão sendo, cada vez mais, causas de extermínio da população negra da periferia das nossas cidades”, disse Iran Barbosa.

Por Valesca Montalvão