AUTORIDADES TERÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA CPI DO ÓLEO, DIZ FÁBIO

28/11/19 - 13:57:08

Na manhã dessa quinta (28), o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) apresentou um requerimento convocando autoridades para esclarecimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá apurar a origem e a responsabilidade do derramamento de óleo no litoral do Nordeste e em parte do Sudeste. O requerimento de número 12, do deputado sergipano, foi aprovado por unanimidade na primeira reunião da CPI.

Pelo requerimento de Fábio Henrique, serão convocados para esclarecimentos o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco; o diretor geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo; o comandante geral da Marinha, o almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior; e o diretor do Sindicato dos Petroleiros de Sergipe (Sindipetro/SE), Edivaldo Leandro.

O deputado federal sergipano Fábio Henrique foi indicado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) para ser membro titular da Comissão da CPI. “Iremos investigar a origem das manchas de óleo, bem como avaliar as responsabilidades pelo vazamento e procurar medidas para avaliar os danos”, explicou o deputado sergipano. A CPI é composta por 34 deputados e igual número de suplentes, e terão até 180 dias para chegar a uma conclusão sobre as manchas de óleo.

