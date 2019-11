Cabo Didi recebe convite de filiação ao Cidadania pelo ex-vereador Dr. Emerson

28/11/19 - 05:31:36

O vereador Cabo Didi (sem partido) recebeu nesta quarta-feira (27) o ex-vereador Dr. Emerson Ferreira que esteve fazendo uma visita à Câmara Municipal de Aracaju(CMA). Dr. Emerson, aproveitou a oportunidade para convidar o parlamentar a se filiar ao partido Cidadania.

O vereador Cabo Didi, que era filiado ao Rede e por conta das cláusulas de Barreira seus filiados migraram para o Cidadania, devido ao impedimento da atuação parlamentar de um partido que não alcança um percentual de votos, Cabo Didi decidiu no início do ano não definir o seu partido, por esse motivo o ex- vereador Dr.Emerson esteve na Tribuna da Câmara convidando o parlamentar a fazer parte do partido Cidadania.

“Estou muito feliz em ter recebido o Dr. Emerson e o convite para me filiar ao Cidadania, que tem na sua composição pessoas sérias e honestas. Estou ainda analisando, mas tenho sim, possibilidade de entrar no Cidadania, que é um partido sério,”frisou Cabo Didi.

Foto César de Oliveira

Por Patrícia França